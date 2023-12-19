甘肅新疆相繼地震是否有關聯？　專家：距離很遠，不在同一構造帶

中國地震台網測定，昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，震中附近發生餘震達140次。12月19日上午9時46分，在新疆克孜勒蘇州阿圖什市（北緯40.02度，東經77.86度）發生5.5級地震，震源深度10千米。



連日內甘肅新疆相繼發生地震，是否有關聯？中國地震局地震預測研究所原研究員陳會忠接受《澎湃新聞》時表示，新疆克孜勒蘇州阿圖什市人口較少，經常發生5級以上地震，與甘肅積石山不在同一個構造帶上，離的非常遠，所以這兩個地震沒什麼大關系。



昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少105人死亡近400人傷。青海則有13人遇難，182人受傷，20人失聯。

此次地震為何會出現較大傷亡？地震專家陳會忠表示，第一個原因是地震比較大，6.2級已經可以算是強震；第二個原因，震源深度比較淺，淺的地震容易造成地面相當大的破壞；第三個原因，地震發生在深夜，半夜差不多將近12點，這時人們都在睡覺或熟睡當中。這也是造成傷亡大的原因之一；第四個原因是這個地震發生在人口相對稠密的地區，第五個原因就是當地建築的抗震性能沒有像東部地區那麼強。

救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

陳會忠介紹，從地震觀測角度來看，此次甘肅地震是獨立地震，即新發地震，也是一次主震余震型的地震。此次地震發生在拉脊山斷裂帶，在中國的南北地震帶上，是一個逆沖斷層造成的地震。在這樣的地區，且這裏人口比較稠密，地震又發生在夜間，所以造成了比較大的傷害。根據歷史地震記錄，這裏此前也發生過較大的地震。

此外，據陳會忠分析，今晨9時46分在新疆克孜勒蘇州阿圖什市（北緯40.02度，東經77.86度）發生5.5級地震，與此次積石山縣地震應該沒有關聯。陳會忠說，新疆克孜勒蘇州阿圖什市人口較少，經常發生5級以上地震，與積石山不在同一個構造帶上，離的非常遠，所以這兩個地震沒什麼大關系。