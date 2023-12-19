甘肅地震前大群烏鴉盤旋駐足　網民懷疑是先兆　專家：無必然關係

甘肅省積石山縣昨日（18日）深夜發生6.2級地震，導致過百人死亡。在微博上，有網民傳播一段影片指出，地震發生前甘肅積石山的鳥竟出現異常反應，並驚呼這是地震的前兆，引起關注。對此，專家今日（19日）表示，兩者沒有必然關聯。



據早前報道，強震前，有當地市民直擊到動物的異常反應，積石山出現大量疑似鴿子的鳥站滿一整排電線，且朝向同一個方向飛，畫面中黑壓壓的一片，景象相當特殊，來往的人車都忍不住探頭觀看，轉發這段畫面的網民也直呼，「原來小時候課本裏講的都是真的，地震前都會有動物異常反應。」

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不過，有網民指出，涉事的鳥其實是烏鴉，其聚集是正常現象，因晚上城裏比山區暖和，牠們只是來避寒。

對此，中國地質科學院研究員蘇德辰分析，每到冬天，烏鴉就比較喜歡飛到城裏聚集，這是因為城區有熱島效應，相對暖和。他舉例，以前他在中國地質大學上學時，學校周邊一到冬天就會有大量的烏鴉出現，牠們晚上飛來取暖，白天再飛走，四散覓食，「這是烏鴉的生活習性」。當然，地震發生時，烏鴉也會受到驚擾，四散而逃。

儘管一直以來就有地震發生時動物出現反常反應的報道，不過蘇德辰指出，從科學角度而言，到現在為止，還不能建立起動物反常反應與地震之間存在必然聯繫，因此並不能說烏鴉的聚集是此次地震發生的征兆。