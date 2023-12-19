比亞迪加碼海外市場：補貼招聘歐洲職位　在日衝年銷3萬輛電動車

在純電領域與特斯拉差距縮小至千輛，並且連續兩個月銷量突破30萬輛後，比亞迪正在加大力度開拓海外市場。綜合媒體報道，比亞迪目前正在大力招募海外市場的工作人員，其中歐洲的崗位需求量最大；同時，比亞迪也計劃在2025年之前，於日本建立100家經銷商，衝刺每年在日本銷售3萬輛電動車的目標。



內媒《界面新聞》援引比亞迪內部員工消息，指目前比亞迪海外相關崗位只面向內部員工進行招聘，職位大多與機械、汽車和自動化類相關，對面試者的英語交流水準有一定要求。

該知情人士表示，海外職位待遇普遍較好，以歐洲為例，「除去基本工資和績效，每天還會給80至100歐元補貼。」

2023年5月14日，巴塞隆拿汽車展，比亞迪展位。（視覺中國）

綜觀比亞迪在海外市場的表現，已經連續兩個月銷量突破3萬輛。今年前11個月，比亞迪海外銷量累計達到20.67萬輛，是去年全年的三倍多。其中，比亞迪在歐洲的新能源乘用車業務業已覆蓋19個國家及地區，今年前三季全球銷量同比增長75%。

此外，《日經新聞》近期也推出報道指出，比亞迪確立了一項在日本市場的發展計劃。報道引述多家當地經銷商消息透露，稱比亞迪的目標是到2025年在日本每年銷售3萬輛電動汽車，計劃同年建成由100家經銷商組成的銷售網絡，平均每個經銷商年均銷售300輛汽車。

針對比亞迪的「大計」，日本業內人士認為，一家經銷商每年要銷售300輛車有一定的困難，畢竟每年只要銷售200輛，就已經超過了日本市場的平均水平。

比亞迪已經在今年1月正式進入日本市場，位於日本東京的第一家展廳BYD AUTO池袋則於8月26日正式開幕，在展廳內展示的車型是比亞迪第一款面向全球市場的新能源車BYD ATTO 3。據悉，比亞迪之後還計劃推出BYD DOLPHIN和BYD SEAL兩個車型。

比亞迪野心不單止在中國，更希望殺入歐洲及日本。（吳煒豪攝）

《界面新聞》報道指稱，比亞迪最初進入日本市場時採用線上銷售策略，年度目標是交付約300輛Atto 3（元 PLUS）以及約500輛海豚。但中國車企品牌當前在日本市場的知名度普遍不高，大幅提升銷售目標的比亞迪需要做出相應調整。

比亞迪亞太地區總經理兼日本總裁劉學良表示，公司戰略已經從網絡銷售轉向經銷商模式。「日本消費者對汽車非常敏感，很難通過線上管道捕捉到他們的需求，應該讓客戶與產品及經銷商接觸。」

對於日媒報道大舉建成100家經銷商等說法，有內媒向比亞迪方面求證，截至發稿暫未收到回覆。