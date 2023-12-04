一帶一路國家在港企業考察深圳　參觀比亞迪騰訊　再體驗坐雲巴

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（4日）率領「一帶一路」國家在港企業商貿代表團在深圳展開為期兩日的粵港澳大灣區考察行程。考察團以「綠色發展」和「創新科技」為主題，今日參觀深圳比亞迪總部及騰訊集團總部，四家企業分別與一帶一路環境技術交流與轉移中心（深圳）簽署合作協議。



丘應樺向同行的「一帶一路」國家在港企業「賣廣告」，指香港既是「超級聯繫人」，更是「超級增值人」，香港的專業服務業提供多元服務，企業善用香港的世界級專業服務，必定能從中獲益良多。



「一帶一路」專員及引進辦主任隨行

商務及經濟發展局表示，是次考察是香港政府首次以「一帶一路」國家在港企業為對象而設的商貿交流活動，考察團成員包括來自15家印尼、馬來西亞、泰國和越南等「一帶一路」國家在港企業的20位代表，涵蓋投資、金融、旅遊、建築、環保產業、能源及基礎建設等行業。

「一帶一路」專員何力治、引進重點企業辦公室主任容偉雄、特區政府駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思，以及廉政公署和投資推廣署的代表亦有隨團。局方表示，此行藉此機會結合共建「一帶一路」倡議和大灣區建設兩項重要國家發展策略，推廣香港作為服務基地，協助企業走進內地市場，充分體現香港為國家「引進來」、「走出去」，聯通內外的重要角色。

丘應樺：香港既是「超級聯繫人」 也是「超級增值人」

考察團以「綠色發展」和「創新科技」為主題，丘應樺早上率領考察團到訪比亞迪總部，了解該公司在汽車、軌道交通、三元鋰電池和刀片電池穿刺測試實驗等領域的最新發展，並體驗立體智能交通系統「雲巴」。

其後丘應樺為考察團舉行歡迎午宴，他致辭時表示，今年是共建「一帶一路」倡議10周年，香港不但是「一帶一路」建設的「超級聯繫人」，更是「超級增值人」，企業善用香港的世界級專業服務，必定能從中獲益良多。午宴設交流分享環節，由何力治擔任主持。

考察團下午到訪騰訊集團總部，聽取公司代表介紹數據技術轉型和金融解決方案、人工智能技術，以及社交媒體和電子遊戲等領域的服務和產品，以及在東南亞地區的應用案例他們隨後與一帶一路環境技術交流與轉移中心（深圳）代表會面，了解中心的發展和探討合作機會。在丘應樺和何力治見證下，四家企業分別與中心簽署合作協議，為日後進一步合作推動綠色發展奠下良好基礎。

考察團晚上出席與深圳市人民政府副市長王守睿的晚宴。丘應樺表示，他期望藉是次考察，在與深圳市政府的良好合作基礎上累積更多經驗，助力未來引進更多不同類型的「一帶一路」國家在港企業，開拓大灣區機遇，並期望日後再度舉辦考察團及落實更多美滿成果。考察團明日（5日）早上結束在深圳的訪問行程後，下午將轉往廣州繼續考察。

林世雄率代表團到上海考察

身兼香港海運港口局主席兼運輸及物流局局長林世雄今日（4日）率領海運港口局成員、海事處、投資推廣署以及貿易發展局的代表抵達上海，向當地業界推廣香港的海運業和高增值海運服務。他們首先和中國港口協會的代表會面，其後和中國船東協會及來自上海和北京的金融租賃企業代表晚宴，向當地船東和金融企業介紹香港航運業優勢，邀請他們在香港設立和拓展業務。

林世雄表示，過去三年，港府已先後為船舶租賃、海事保險業務、船舶代理商、船舶管理商等推出減稅降費措施，吸引更多高增值航運企業落戶香港；為進一步擴大香港的海運網絡，政府及投資推廣署將加大力度向海內外市場宣傳香港的優勢。