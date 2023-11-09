寧德電池市占稱冠全球　比亞迪15%居次　中國企業前十名拿下六席

撰文：許祺安
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市場研究公司SNE research近日發布報告指出，今年前三季，動力電池巨頭寧德時代裝機量為178.9GWh，全球市占為36.8%居榜首，也是唯一一家全球市占超過30%的電池供應商。比亞迪則排名第二，裝機量76.6GWh，全球市占為15.8%。

報告顯示，今年前三季市占率排名三至十位的電池商分別為：韓國LG新能源、日本松下、韓國SK on、中創新航、韓國三星、國軒高科、億緯鋰能與欣旺達。前十名中，便有六家是中國企業，拿下高達62.9％的市占率。

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty）

報告指出，寧德時代前三季電池裝機量年增52%，從中國國內市場向海外市場拓展，除中國以外的各大洲均較去年同期成長近一倍。寧德時代電池廣泛應用於廣汽Aion Y、吉利ZEEKR 001等大陸國內市場的主要乘用電動車型，還有特斯拉Model 3/Y等全球主要整車廠生產的車輛。隨著電池廣泛應用於多款車型，寧德時代持續保持高成長。

比亞迪前三季電池裝機量年增71.4%，報告指出，比亞迪憑藉中國市場高知名度，年增率實現高增長。透過內部電池供應和汽車製造等垂直供應鏈管理整合，以價格競爭力聞名。

2023年前三季，在世界各地註冊的電動汽車（EV、PHEV、HEV）搭載的電池量約為485.9GWh，與去年同期相比增長44.4%。2022年全年全球動力電池裝車為517.9GWh，今年前三季統計數據已超過去年全年的九成。

9月10日，德國慕尼黑2023年車展上，人們參觀比亞迪的電動車。(REUTERS）

報告指出，隨著電動車銷售放緩，價格競爭力或比電動車本身性能更重要，也因此多家電池廠將目光投向磷酸鋰電池。雖然磷酸鋰電池上，中國在技術與生產上具有優勢，但受到地緣政治影響，如美國通膨法案等，導致出海時面臨挑戰。

寧德時代先前披露，第3季電池銷量近100GWh，較第2季有增長，儲能占比接近20%。目前產能利用率較上半年提升至70%左右；海外業務方面，寧德時代德國工廠已經投產；匈牙利工廠規劃產能100GWh，一期工廠已開工建設，預計再兩年完成。

此外，9月寧德時代在互動平台就公司的凝聚態電池規劃表示，目前正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發，執行航空級的標準與測試，滿足航空級的安全與質量要求。同時，寧德時代還將推出凝聚態電池的車規級應用版本，可在2023年年內具備量產能力。

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