甘肅地震｜親歷者講述：村裏老人小孩大多早睡　有親戚不幸去世

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生6.2級地震，導致甘肅、青海兩省一百多人死亡。隨著時間推移，愈來愈多災民的經歷曝光，有村民透露，事發時村裏大多是早早睡下的老人和小孩，自己家也有親戚受傷或去世，「老人小孩都有」。另外，為了逃命，有村民在零下十幾度的氣溫下，甚至連睡褲都來不及穿，只穿著一條內褲。



周一23時59分30秒，家住震中核心區域的馬女士在劇烈晃動中驚醒，隨即從7樓狂奔下樓，「之前沒有任何預警預告。我當時已經睡著了，睡夢中感覺地動山搖，直接被震醒來的，發現整棟樓都在劇烈晃動」。彼時，氣溫只是零下十幾度，但一些鄰居根本來不及穿衣服，還有一些裹著被子，「各種各樣的都有」。之後，眾人一同跑到了空曠的地方，慶幸房屋沒有受到損毀。

劫後餘生的馬女士立即打開手機，顫抖著打給父母，等待的過程讓她急得熱鍋上的螞蟻。萬幸的是，電話裏傳來父母的聲音，原來，這幾天他們恰好有事外出，沒有在家裏住。

房屋墻面倒塌。（瀟湘晨報）

馬女士表示，她家的村子大多數是自建的平房，不少房屋外面的紅色磚墻垮塌，碎裂的紅磚塊鋪在狹窄的道路上。村內的年輕人基本上都外出務工，居住的大部分是老人和小孩，而他們大多都睡得早，因此地震的突然發生導致了傷亡，其親戚中就有人受傷和去世，老人小孩都有，但是具體的人數還不清楚，「群裏都混亂了，也聯繫不上」。

另一邊廂，在積石山縣縣城開了一家洗車行的馬先生表示，地震發生時，他上半身穿著毛衣，下半身穿了一件線褲就往外跑，鄰居亦都跑出來，「有人穿著睡褲，有人甚至連睡褲都來不及穿，只穿著一條內褲」。在人群中，他發現了妻女的身影，而由於擔心有餘震，一家人一整晚都沒有睡覺，就在平地上烤著柴火。

在柳溝鄉鄉政府附近開超市的安先生則介紹，事發時他剛睡著不久，就被劇烈的震動驚醒，一家三口趕緊逃到室外，與其他鄰居在開闊的地方生火取暖，勉強熬過了一夜。天亮後，他發現，超市雖沒有倒塌，但墻面開裂很嚴重，已經不能再住人了，超市貨物也有受損，而街上其他鄰居房屋也不同程度受損，「鄰居房子倒塌的情況基本沒有，鄰居暫時也沒受傷的，但聽到下面有人死亡」。