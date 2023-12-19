甘肅地震｜禦寒物資、女性用品急缺　騰訊、字節等企業捐款捐物

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅及青海兩地目前合計至少118人死亡。

此次地震位於高海拔地區，晝夜溫差大天氣嚴寒，甘肅省應急廳臨夏積石山地震社會救援協調機制聯絡人汪多表示，目前救援物資緊缺，尤其是棉衣棉被等禦寒物資，希望有相關物資的企事業單位或者愛心人士可以多支援。

今日，內地各界開始組織向甘肅捐款捐物，其中包括騰訊、鴻星爾克、安踏等企業。



據新聞晨報報道，目前當地水、食物等物資足夠，不過由於天氣嚴寒急需棉衣棉被、摺疊牀、手套等禦寒物資。甘肅省應急廳臨夏積石山地震社會救援協調機制聯絡人汪多呼籲，希望有這方面物資的企事業單位或者愛心人士可以多支援。

此前曾參與過多個重大地震救援的上海子鵲應急救援隊，目前也連夜準備出救援方案。負責人洪先生稱，在甘肅當地已經有隊員準備參與當地的救援，上海這邊也正在準備救援物資。「我們和當地的隊員電話溝通下來，發現禦寒物資和女性用品都比較缺乏。」希望上海各界有相關物資的企事業單位和愛心人士可以提供支援。

國內企業捐款捐資

今日，內地社會各界已開始向甘肅積極捐款捐資。其中李寧、特步、鴻星爾克、安踏等國貨運動品牌各捐款價值2000萬至4000萬元（人民幣）的禦寒物資用以賑災。

另外，騰訊、百度、字節跳動等互聯網企業各捐款2000萬，阿里巴巴捐贈的首批帳篷、棉衣等物資也已跟隨救援隊緊急運往災區。同時運送超過5萬箱泡麵、麵包、水、雞腸等應急救災物資給災區。