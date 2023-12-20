甘肅地震引發砂湧　青海兩村房屋遭3米高淤泥淹沒沖毀　多人失蹤

甘肅臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生6.2級地震，青海多地震感強烈，更引發青海海東市民和縣中川鄉發生「砂湧」，大量房屋被近3米高的淤泥包圍、沖毀。砂湧是一種十分罕見的地質災害，由地震引發的沙土液化，形成淤泥堆積。



央視早前報道指，中川鄉的兩條村落有20人一度失蹤，救援仍在繼續。



金田村發生「砂湧」。（央視）

央視記者親手挖起淤泥

發生「砂湧」的兩條村落為金田村和草灘村。央視報道指，地震後不久，浪頭高達三米的濃稠泥漿，就翻滾著漫入了金田村。記者更在金田村現場親手挖起一塊淤泥，表示「它特別濕，而且很稠、很黏，救援人員告訴我說，它的重量大、密度大，單靠手挖挖不動，只能依靠重型的機械」。

央視記者在金田村現場親手挖起一塊淤泥。（央視）

央視記者更在現場形容：「我的身高是1.66米，我站在這看淤泥的頂部根本就看不到，這個淤泥至少是有二米五厚，最厚的地方可能要超過三米。」

央視記者在現場形容：「我的身高是1.66米，我站在這看淤泥的頂部根本就看不到，這個淤泥至少是有二米五厚，最厚的地方可能要超過三米。」（央視）

有金田村村民形容，「砂湧現象」發生時「聲音大得很，卸煤那個呱啦呱啦的那種聲音，樹折斷的聲音，嘩啦嘩啦」。

有鄉幹部描述稱，「地震完之後，我差不多就是10分鐘左右到這個村子的，泥漿已經是翻到這個地方了。感覺不可思議，從哪兒來的這麼多泥土，我們也想不到」。

專家：強烈液化沙土受擠壓達到地表

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏解釋，很多大地震發生後，都會出現所謂的「砂湧現象」。在強震發生之後，由於地殼的震動，地下深處的含水沙土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表。

據青海省應急廳，截止到12月20日清晨5時30分，地震已造成海東市18人遇難，198人受傷，16人失蹤。