萬達前總裁丁本錫失聯逾3個月　曾為集團「二把手」

萬達集團前總裁丁本錫被傳失聯。12月18日晚，萬達酒店發展有限公司發布公告稱，自2023年9月1日起，董事會無法與丁本錫取得聯繫。

萬達酒店表示，將免去丁本錫非執行董事職務，選取劉英武替代其職位。



萬達酒店發展有限公司發布最新公告稱，董事會無法與丁本錫取得聯繫，因此其未有履行其非執行董事的職務，並建議選任劉英武為執行董事，意味着萬達酒店與丁本錫已經失聯 108天。

萬達酒店在公告中並未明確丁本錫失聯的原因，令外界對丁本錫的去向有些猜測，是否因涉及相關問題而無法聯繫。

萬達酒店發展有限公司發布公告。

《瀟湘晨報》報道，有知情人士稱，萬達酒店本次更換董事是丁本錫退休後到期的正常更換董事；公告指未能聯繫到其本人，應為個人信息變更等客觀原因造成，目前公司已和丁本錫取得聯繫。

今年68歲的丁本錫曾是萬達集團的「二號人物」，從2001年起，他先後任萬達商業管理開發有限公司總經理、萬達集團高級副總裁等職務，2009年至2020年1月任萬達集團總裁。

丁本錫是萬達集團董事長王健林的重要幫手。2009年，丁本錫擔任萬達集團總裁，提出人才模式流程化，解決當時萬達缺人才的問題。2014年，萬達力推旗下的萬達商業和萬達影視兩家公司上市，並成立專門內部小組，任命丁本錫為組長。2016年，丁本錫牽頭將萬達去地產化，使萬達商業總部人員編制上限不超過300人，同時撤掉北區、中區和南區3大項目運營中心，而基層區域公司也嚴控編制。

在丁本錫擔任萬達集團總裁期間，萬達連續多年收入和利潤環比增長超兩位數，從年營收不足400億的公司，發展到年營收近3000億的全國性企業。

2020年1月3日，丁本錫從萬達集團總裁、萬達商管董事長的職位上退休；2021年4月，丁本錫退任萬達酒店董事會主席，但留任非執行董事一職。