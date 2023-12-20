「攻擊-11」無人機現身武漢航母樓　料準備上福建艦

衛星照顯示，解放軍「攻擊-11」無人機原型出現在全尺寸航母測試設施上，而從這很可能是至今最強烈的跡象看來，這款隱形無人機或其改型將成為中國未來艦載機聯隊的一部分。如果完全實現，它將讓解放軍擁有美國海軍目前還不具備的戰力。



美國《動力》（The Drive）網專欄「戰區」（The Warzone）19日報道，一則武漢航母樓的衛星照在社群網上瘋傳，只見照片中「攻擊-11」的原型或改型就在航母樓前試飛。事實上，照片中除了「攻擊-11」外，還有殲-15艦載戰機和殲-35隱形戰機等。

武漢航母樓用以評估軍機在海上可能的用途，以往殲-35隱形戰機也在這出現過，進一步證實，它未來可能上航母。至於另一個例子，則是空警-600艦載預警機。

無論如何，武漢航母樓已有一些改變和更新。報道稱，廣泛認為這大致代表了003 型航母的福建艦。由於艦上有電磁彈射器，因此能讓殲-35，「攻擊-11」和空警-600起飛，而福建艦的電磁彈射測試3周前才剛開始。

此外，解放軍海軍也開始在航母上測試不需要電磁彈射/攔阻索裝置的較小型無人機。事實上，至少有兩款具垂直起降功能的無人機已經在「山東」艦航母上作業。

相對的，要充分發揮「攻擊-11」，或類似無人艦載機的戰力，就需要配備彈射器的大甲板航母，如未來的003型航母。報道引據傳聞表示，解放軍想要讓隱形無人機上075 型兩棲攻擊艦，但它們所配備的，可能是如「天鷹」等較小型的無人機。不過，075型艦要達成這目標，就需要改裝，設置彈射器和攔阻裝置才行。