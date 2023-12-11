2024台灣大選︱國民黨為何陷入「蔡英文路線」的「爭寵」大賽？

台灣多數民意希望「下架民進黨」，可是隨着2024大選臨近，「蔡英文路線」竟一夕翻紅？日前民眾黨總統候選人柯文哲接受專訪時，稱「自己會維持蔡英文的外交路線，並在兩岸上表達和善」；民進黨候選人賴清德更早有表態，將「延續蔡英文路線，維持兩岸及印太和平穩定，避免選出親中政權威脅民主」。這讓即將卸任的蔡英文無比振奮，12月10日在助選時高喊：「要走蔡英文路線，最好的搭檔一定是賴清德、蕭美琴」。



沒有「蔡英文」的「蔡英文路線」

早早定調2024大選要「下架民進黨」的國民黨，有點莫名其妙地也加入了「蔡英文路線」的「爭寵」大賽。侯友宜副手趙少康12月9日到台中一中出席青年座談，除了強調「兩岸和平是唯一的答案」外，還表明「和平也非統一，兩者無必然關係」；他亦宣示如果「侯康配」當選，定會向大陸要求解放軍機不要再越過海峽中線、戰艦不可以繞台，甚至要求大陸沿海對台導彈要減量，並主張「將來要大量製造導彈，能造多少就造多少」，若大陸打擊我方，我方也可以打擊你。

趙少康本人很興奮這場與母校學弟妹的座談「三小時毫無冷場」，與年輕學生的提問「直球對決、有問必答」。根據主辦單位所做的即時問卷，參加本次活動後，支持「侯康配」的受訪者比例，由42.2%躍升到62.2%。不過，趙少康沒有意識到的是，他的兩岸路線表態，其實是沒有「蔡英文」三個字的「蔡英文路線」。

趙少康12月9日晚到台中一中出席青年座談，會中他指出，他當然希望和平，只有選擇和平，沒有辦法選擇戰爭，況且和平跟戰爭不是選擇題，而是和平是唯一的答案，此外和平也非統一，兩者無必然關係。（趙少康辦公室提供）

什麼是「蔡英文路線」？台海兵兇戰危，蔡英文也暢談「和平」，2023年的雙十演說，她稱「和平是兩岸唯一選項」，這與趙少康的說法不是不謀而合？同場演說，蔡英文也表態「維持現狀」，便意味着拒絕統一、反對「一國兩制」，跟趙少康所言「和平與統一無必然關係」，可說是存在着異曲同工之妙。

此外，蔡英文政府「一面倒」的親美路線，執意邀請美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台，造成台海軍事與中美政治巨大動蕩不安，更進一步遂行美方要求台灣「武裝到牙齒」的「烏克蘭化」路線，「備戰才能避戰」成為綠營官員、學者、側翼與支持者琅琅上口的一句「流行語」。

別忘了，蔡英文政府在軍事政策上，一方面力主「台艦台造」，蔡英文還親自出席「海鯤軍艦」的命名下水典禮，表示「歷史將會永遠記住這一天」。另一方面，張臂歡迎拜登（Joe Biden）政府的各種對台軍售案與兵役制度改革，美國首度售台火山布雷系統，將部署在台灣西部海岸線，宣稱如此做法將可「殲敵於灘岸」；還有一些美國退休高層政客，鼓吹台灣派出所都裝上刺針導彈、人人都學用AK47步槍云云。更別說台灣役男役期從四個月延長到一年，背後也少不了美國穿針引線的影子。

2023年9月28日，蔡英文主持「潛艦台造原型艦命名暨下水典禮」。（台灣總統府）

錯把「害台」路線當「保台」神符

說穿了，美國「洋和尚」推銷給台灣的這套軍事思維，就是他們看到烏克蘭的經驗後，決心複製到台灣身上，從而倡導「以小搏大」的「不對稱作戰」。而這套戰略戰法，與其說是「蔡英文路線」，不如說是「美國路線」，因此在台灣廣受藍綠不同顏色立場所認可，包括馬英九時代的海軍司令李喜明，退役後出版了《台灣的勝算》一書，四處演講倡議「不對稱作戰」。

美國的真實用意是想讓台灣變成替其阻擋中國崛起而犧牲的戰場，但在親美意識形態不一而足的台灣政治界，竟將美國的「害台」政策當成「保台」政策般的大力推崇。國民黨趙少康的「大量造導彈」、兩岸「互相打擊」計劃，跟美國影子下的「蔡英文路線」有何兩樣呢？

台灣人民不願戰爭，因此藍綠皆言「和平」，然而沒人說得清楚「和平」的敵人究竟是誰，只會民粹般地與「抗中」動員掛上鈎，認為「統一」必然帶來「戰爭」。事實上，這些都是「倒果為因」的論述，為什麼大陸的解放軍機艦會繞台、會越過「台海中線」？真正的原因在於蔡英文政府遊走「台獨」的路線，與美國呼應虛化、掏空「一中」框架，因此中國大陸必須以軍事準備應對台美越過了「台獨」的紅線。

蔡英文（左二）11月23日蔡英文視察台灣「義務役新兵入伍訓練接訓整備」。（台灣總統府）

一位台灣的兩岸資深知情人士私下表示，「兩岸要和平，關鍵在不能獨，實際也獨不了，又何須多造導彈？何況再多導彈也擋不了，如果對岸真要動武的話。」他批評，「趙少康不知不覺又掉入綠政府同樣的『以武謀獨』思考窠臼」。

如同這位知情人士所言，台灣要「謀獨」，才需要與大陸進行「軍備競賽」，但問題是台灣有本錢與大陸在軍事上「輸贏」嗎？趙少康宣稱要「大量造導彈」，可是佩洛西訪台後的解放軍「圍台」軍演，已證明了大陸如要「武統」台灣，連導彈都不需要出動，光是遠程火箭炮最大射程就已達480至500公里，「足以在台灣東部區域灑下『彈雨』」。

如果台灣最大的共識是「和平」「不要戰爭」，最簡單最直接的方式就是「不獨」。北京不是已經亮出「底牌」，「『台獨』意味着戰爭」。「蔡英文路線」不過就是在「和平」的偽裝下，寄生在《中華民國憲法》體制上，行兩岸「互不隸屬」的「兩國論」，讓台海成為西方主流媒體眼中「地表上最危險的地方」。

12月9日國民黨總統參選人侯友宜接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，表示「我們會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，也就是維持嚇阻的實力，並且依據《中華民國憲法》，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。」（侯友宜競選辦公室提供）

走回「九二共識」何須民粹和稀泥

國民黨這些年來的一蹶不振，便在於其懦弱、媚俗的「拿香跟拜」性格，不敢向社會大眾說清楚台海情勢危急的癥結在於「台獨」，也不敢明說「台獨」之不可能與不可行，只會看風向往哪裏吹，便隨着「政治正確」也開始說起了「備戰」、「上岸阻絕」、「軍事靠美國」這些「狂想曲」。還有國民黨的高層，一邊到大陸進行「和平之旅」，另一邊又無視該黨《黨章》規定，在訪談節目上大談國民黨不是「統一」和「親中」的政黨。

侯友宜與趙少康既然主張上台後將重新拾回「九二共識」，那就代表着兩岸恢復了政治互信的基石，因此有了溝通、對話和談判的空間，「和平」便不會只是空言，又何須憂懼解放軍機艦在台海周圍時不時現身？「蔡英文路線」正是拒絕了「九二共識」，兩岸政治冰封到谷底，又與美國一同「武裝」台灣，否定「一中」走向「兩國」，台海的煙硝味才會越來越濃。

國民黨已經喊出「票投民進黨，青年上戰場」的口號，又認同2024大選是戰爭與和平的選擇，實在沒有必要為了「討好」年輕選票，自我邏輯顛倒，在代表戰爭的「蔡英文路線」之中和稀泥。