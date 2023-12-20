「中國供應鏈」指標企業併購美商封測廠　分析：蘋果是幕後推手

被視為「中國供應鏈」指標廠的中企立訊出手併購，買下蘋果功率放大器（PA）供應商美國Qorvo公司在中國的兩座封測廠。據悉，立訊將為Qorvo封測產品，預計明年上半年完成交易。有分析指，這宗併購案促使中國供應鏈搶單台廠的態勢再度白熱化，雖然無從證實立訊這筆買賣案，蘋果是否在背後授意，但蘋果肯定知情。



立訊精密公司創立於2004年，總部位於廣東，被一些媒體稱為「蘋果代工之王」，是蘋果手機三大組裝廠商之一。（鳳凰網科技）

於深交所上市的立訊，總部設於廣東深圳，是中國的精密製造業公司，業務主要為消費電子，公司多年來逐步提高了在蘋果產業鏈中的地位。今宗併購案是立訊首度跨足無線射頻通訊相關領域，持續擴充蘋果硬體產品所需關鍵零組件產品線，打造更完整接單能量，擴大與台廠鴻海、和碩爭搶iPhone訂單。

台媒《聯合報》引述業界分析，指立訊透過這次併購，將讓其「一條龍服務」再進化。值得注意的是，Qorvo最大客戶就是蘋果，營收佔比高達37%，這次收購案的標的，是Qorvo從事整合式先進無線網絡產品重要據點，透過這次收購，不僅得以讓立訊坐穩蘋果關鍵代工廠地位，後續接單量能也可望因而大增。

美國射頻晶片廠商Qorvo出售北京、山東德州工廠 立訊精密接手。（財新網）

不過，近期傳出內地已經有八個省的政府機關、國企禁用iPhone，使得iPhone在中國市場成長受到限制，有可能成為立訊後續承接iPhone訂單的阻力。

報道稱，立訊以連接器起家，之後投資台灣連接器廠宣德，並陸續收購美律、光寶科、緯創，以及和碩關係子公司日鎧等股權，以及這些台廠在內地的生產線，藉此將自身供應鏈能量擴大至聲學、相機模組、代工組裝及金屬機殼等領域。此次收購Qorvo在中國的兩座封測廠，立訊勢力將進一步壯大。

業界分析，立訊收購美系功率放大器大廠Qorvo在內地的兩座工廠，讓中國供應鏈搶單台廠的態勢再度白熱化，「雖然無從證實立訊這筆買賣案，蘋果是否在背後授意，但蘋果肯定知情」。

Apple生產iPhone一貫做法，並不會由單一生產商供應全部零件。（資料圖片）

《聯合報》20日以「這筆交易蘋果是推手」為題報道，列舉過去台廠可成科技出售泰州廠給藍思科技、立訊買下台廠緯創工廠，就曾傳出蘋果從中介入，直指「只要與iPhone相關的供應鏈變動，往往蘋果都扮演關鍵角色」。

報道引述業界人士分析，指蘋果為了避免供應鏈發生斷鏈風險，勢必會積極介入供應鏈之間的變動，若買賣兩造的交易一直懸而不決，對蘋果而言，絕對是最不樂見的情況，所以介入確實有其必要性。

業界人士指出，蘋果供應鏈的任何變動，最終只要符合蘋果本身的利益，「供應鏈是什麼顏色都沒關係」，目前iPhone的主要生產基地仍在中國，因此中國供應鏈才有持續坐大空間，但若後續iPhone主要生產轉至其他地區，中國供應鏈或將迎來新的變局。