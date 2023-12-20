成功提前問世！英偉達「中國特供版」顯卡28日發表

英偉達（NVIDIA）將在12月28日發表搭載 AD102-250 的中國特規版顯示卡，名為 GeForce RTX 4090D，取代限制出口的旗艦產品 GeForce RTX 4090，分析師指出，英偉達降階特規版仍採用台積電（TSMC）製程，包含台積電、技嘉等台廠都將受惠。



法人機構指出，今年10月17日美國對中國出口的人工智能相關晶片、半導體製造設備祭出嚴格限制，導致 英偉達高階遊戲市場的顯示卡 GeForce RTX 4090在工銷售受限，為解決這個問題，決定開發中國市場客製化的GeForce RTX 4090 D顯示卡，透過降低部份規格，以符合美國出口管制要求，持續在中國市場銷售。

英偉達將在28日發表搭載 AD102-250的中國特規版顯示卡，名為 GeForce RTX 4090 D，取代限制出口的旗艦產品GeForce RTX 4090。

作為圖形處理器龍頭企業的英偉達，在中國人工智能晶片市場佔有率超過90%。圖為輝達CEO黃仁勳獲SIA頒發2021年的諾伊斯獎，該獎項象徵半導體產業的最高榮譽。（SIA官網）

因應美國政府對中國人工智能AI晶片最新出口管制，英偉達RTX 4090 D需要滿足綜合運算性能（TPP）4800限制，RTX 4090無論 FP8還是 FP16的 TPP 都是5286，比限制值超出10%左右。

正常來說，英偉達需要在 RTX 4090基礎上適當削減規格，最直接就是減少 SM、Tensor 和 CUDA 等配置數量，但是 RTX 4090D要與 RTX 4080 SUPER 之間保持一定的距離。

對此，英偉達表示將持續「完全地」遵守美國政府規定，確實提供服務給在新加坡的中國客戶，包括字節跳動、騰訊的國際雲端事業與阿里巴巴集團。申報文件顯示，英偉達對在新加坡的客戶（包括陸企）銷售額，占整體營收約15%。

2023年12月11日，美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府允許英偉達「有限度地」向中國出售AI晶片。（Reuters）

此外，英偉達在總規模高達70億美元的中國AI晶片市場，市佔率超過90%，因此 英偉達不會輕易放棄中國市場。

據悉，英偉達新特規版晶片最快2023年底量產，RTX 4090 D 和 RTX 4090都使用台積電N4製程，若獲美國商務部核可，將成為英偉達中國市場逆轉勝關鍵，其主要晶圓代工廠台積電將為最大受惠者。