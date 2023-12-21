全球最大豪華客滾船2號船在廣州啟航　內裝實現100%國產化

12月19日，由中國船舶集團廣船國際為意大利MOBY Line航運公司建造的2500客/3800米車道豪華客滾船2號船「MOBY LEGACY（莫比·雷格斯）」號輪在廣州南沙龍穴島啟航。這艘船超過70000總噸，是目前建成的全球最大噸位的豪華客滾船之一，交付後將在地中海沿岸的意大利熱那亞、奧爾比亞以及裏窩那之間的航線運營。



「MOBY LEGACY」號輪船長237米，型寬33米，服務航速約23.5節，共有13層甲板，533間客房，能搭載2500名乘客和近800輛汽車。船上上層建築面積約為1.6萬平方米，其中供遊客休閑的各類餐廳和休閑娛樂場所面積達到約1萬平方米，內裝媲美豪華郵輪，相當於一座漂浮在海上的「海上五星級酒店」。

全球最大豪華客滾船2號船在廣州啟航。（羊城晚報）

「MOBY LEGACY」號輪嚴格按照綠色環保和高效運營的理念進行設計，堪稱「綠色船舶」中的典範。據介紹，這艘船配備了新型車輛裝載系統，從船艉中央門即可直接上船進入到船上的主車庫，船舷的兩個側門也可以到達上甲板坡道，從而有效提高了裝卸效率；船上還配備了最新型混合洗滌器系統，確保其排放的煙氣達到清潔環保的要求。船上配備了極低功耗的發動機系統，能夠在極低燃料消耗情況下實現最快25節的高速航行。

另外，船上還預留了液化天然氣（LNG）推進功能接口，船東可在將來根據需要改為以LNG作為船舶動力燃料，這將進一步降低船舶汙染物的排放。

全球最大豪華客滾船2號船在廣州啟航。（羊城晚報）

廣船國際在豪華客滾船建造領域已經深耕20余年，是目前全球交付豪華客滾船和手持豪華客滾船訂單最多的造船企業，在豪華客滾船設計及建造領域先後攻克了重量重心控制技術、振動噪音控製技術、安全返港技術和上建暖區塗裝工藝等關鍵核心技術，形成了一批客滾船設計核心專利，徹底打破了國外技術壟斷，獲得了國際市場的高度認可，推動國內形成了完整的產業鏈和供應鏈條。

全球最大豪華客滾船2號船在廣州啟航。（羊城晚報）

該公司副總經理周旭輝介紹，「MOBY LEGACY」號輪的內裝方面已實現了從設計、製造、安裝全過程的100%國產化。