小米市佔18%登國產手機榜首　內地高端市場華為僅次Apple

內地手機市場激烈競爭，在剛剛過去的11月中國手機品牌排行發生變化，小米以超18%的市佔率超越其他國產品牌，重奪中國第一品牌寶座，在當地市場僅次於市佔逾2成的蘋果。



內媒《快科技》報道，市場研究機構BCI資料顯示，2023年11月（今年第44周至第48周），內地市場智能手機新機啟動量2871.1萬台，同比增長12.7%。在各品牌表現方面，蘋果期間新機啟動規模年增2.2%至604.4萬支，市佔以21.1%居首位。緊追蘋果之後的中國品牌是小米，期間新機啟動數量年大增44.1%至524.3萬支，市佔率為18.3%。

2023年9月19日，天津，華為旗艦店濱江道店。 顧客體驗華為Mate60系列手機。（視覺中國）

11月間整體趨勢方面，蘋果與小米在前三周新機啟動量均逾百萬支，超過其他品牌甚多。一直緊跟蘋果的小米則在最後一周以87.2萬支成績反超蘋果（78.9萬支）。

報道指出，蘋果、小米兩品牌與其他中國廠商拉開差距，排第三的榮耀11月新機啟動量年增12.6%至403.1萬支，市佔約14.6%。第四的華為年增75.6%至401.4萬支，市佔約14%。第五的vivo（含iQOO）衰退11%至383.3萬支。第六的OPPO（含一加、realme）衰退10.6%至376.3萬支。其他手機品牌總體成長18.7%至178.3萬支。

2023年11月，小米14首銷4小時即創下記錄，打破了天貓、京東、抖音、快手等四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。（小米）

「全天候科技」指出，11月市佔王蘋果、本土市佔王小米、增速王華為三強目前主導著中國高階手機市場。在人民幣逾4,000元價位的市場，這三大品牌市佔逼近90%，其中蘋果占50.8%、華為占22.3%、小米占14.4%。排名第四的vivo僅有3.8%，排名第五的榮耀則只有2.7%。

然而在高階市場中，蘋果市佔率較去年同期大幅減少21.2%。另一方面，華為與小米分別高速增長8.8%、11.8%，反映兩大廠的新旗艦華為Mate60系列與小米14系列的成功，從蘋果手中爭奪到相當市場。