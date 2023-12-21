甘肅地震持續更新｜兩省137人遇難　仍有12人失蹤

周一（18日）深夜，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。地震已造成甘肅至少115人死亡、784人受傷，近1.5萬間房屋倒塌，逾20萬間房屋受損，逾14萬人受災；青海海東市有22人遇難、198人受傷，12人失蹤。



甘肅及青海兩地目前合計至少137人死亡，《香港01》將持續跟進最新情況。



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12月21日最新情況

【18: 00】央廣網報道，截至21日早上10時，地震已造成甘肅積石山縣115人遇難，784人受傷。

積石山縣遇難人數方面，其中大河家鎮78人、劉集鄉23人、石原鎮8人、關家川鄉1人、吹麻灘鎮3人、徐扈家鄉1人、中咀嶺鄉1人。

積石山縣受傷人員情況方面，其中危重傷員41人、重度傷員46人、中度傷員151人、輕度傷員546人，全部及時送往省州縣各級醫院治療。截至21日早上10時，搶救無效死亡3人，門診離院382人，治癒出院1人，住院治療294人，門診留觀104人。

【09: 30】央視報道，截至20日晚上8時56分，甘肅積石山6.2級地震已造成青海省海東市22人遇難、198人受傷，12人失蹤。目前，失聯人員搜救工作仍在緊張進行中。