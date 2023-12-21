甘肅地震｜捨身保護15歲癱瘓孫子頭部　爺爺全身被瓦礫壓住身亡

周一（18日）深夜，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，造成慘重傷亡。內媒《界面新聞》報道指，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震中，是受災最嚴重的村莊之一，村裏至少有20多人遇難。



事發時一名67歲老人為了保護癱瘓的15歲孫子，奮力用自己的胳膊護住孫子的頭部，老人全身則被瓦礫壓著。老人最終在被救出後1小時去世，孫子則無大礙。



佘木灑生前居住的老屋在地震中成為廢墟。（《界面新聞》）

報道指，67歲的佘木灑和15歲癱瘓的孫子事發時睡在老房子裏，地震發生後成為一堆瓦礫。佘木灑的17歲孫女和鄰居合力徒力扒開瓦礫，花了半個小時將老人和孫子救了出來。

參與救援的鄰居形容救出兩人的時候，當時「孫子睡西邊，老人家睡東邊，他左手胳膊蓋在孫子的臉上的」。另一位鄰居形容，佘木灑當時側著身，試圖用自己的胳膊護住孫子的頭部，而佘木灑全身都被瓦礫壓著。

佘木灑被救出來後，一直說胸口痛，不停地說「快找醫生」。佘木灑在外地的家人趕緊在鎮上尋找車輛，希望將兩人運出來搶救。但直到早上6點多，也沒有找到一輛救援車輛。家人估計佘木灑大概是在被救出來後1個小時去世的。

後經醫生檢查，15歲少年牙齒掉落一些，臉部有擦傷，頭部和全身都無大礙。

陳家村是此次地震傷亡最大的行政村之一，多處房屋成為廢墟。（《界面新聞》）

死者多年來在老家照顧癱瘓孫子

報道指，倖存的15歲少年在幼年時罹患腦積水留下後遺症，下肢癱瘓，偶爾身體抽搐，夜裏必須有人守在身邊。少年的父親在廣東中山打工，佘木灑多年來在老家照顧一對孫子和孫女，還要放養牲畜和種田維生，經常「吃的有一頓沒一頓」。

報道又指，陳家村尚有不少舊式的土坯瓦房，一些老人和孩子居住在這裏，大約有20多人在此次地震中遇難，成為此次地震傷亡最大的行政村之一。不少人被救出後都還有生命跡象，但因深夜難以及時送到醫院而遭遇不幸。

解放軍陸軍第76集團軍某旅官兵在積石山縣大河家鎮陳家村清理廢墟。（新華社）