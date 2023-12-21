中國2024年起調整部分商品進出口關稅　部分抗癌藥實施零關稅

《界面新聞》報道，據財政部網站，國務院關稅稅則委員會發布公告，2024年將調整部分商品的進出口關稅，部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅。



據悉，為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，維護中國產業鏈供應鏈穩定順暢，2024年1月1日起，中國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

一是加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。二是保障人民生命健康，以高質量供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。同時，自2024年1月1日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。

此外，為擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續推進高水平對外開放，推動建設開放型世界經濟，根據中國與有關國家或者地區簽署的自由貿易協定和優惠貿易安排，2024年將對20個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。中國-尼加拉瓜自由貿易協定自2024年1月1日起生效並實施降稅。

為支持和幫助最不發達國家加快發展，2024年中國將繼續對建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和中國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。為促進中國優勢產品更好參與國際市場競爭，2024年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目。調整後，稅則稅目總數為8957個。