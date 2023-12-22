特斯拉上海儲能超級工廠項目正式啟動

12月22日，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的第一個儲能超級工廠項目，這一布局「未來賽道」的工廠計劃在2024年內投產。



《新華社》報道，特斯拉儲能超級工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時。每台商用儲能電池可儲存超3萬億瓦時能量，適用於可再生能源系統、峰值需求管理等多場景應用。

特斯拉介紹，「近年來，中國不斷提升對外開放水平，特斯拉是見證者，更是受益者。」特斯拉全球副總裁陶琳表示，中國持續對外開放的政策、先進的發展理念和良好的營商環境為企業創造了巨大機遇，中國市場是特斯拉發展的「必選項」。

陶琳指出，特斯拉儲能超級工廠不僅是企業全球生產布局的一次重要優化，也將助力上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型。

2019年10月，上海特斯拉超級工廠開始試投產。（VCG）

2019年1月，特斯拉上海超級工廠開工，創造了「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的「特斯拉速度」。

「憑藉特斯拉的高效生產和精益製造能力，在上海自貿區臨港新片區優質營商環境的促進下，新建的儲能超級工廠項目有望於2024年第一季度開工、第四季度投產，刷新『特斯拉速度』。」陶琳說道。

綜合內媒報道，2019年至今，特斯拉在上海自貿區臨港新片區的投資不斷加碼，不僅持續提升上海超級工廠的產能，還投建了超級充電樁工廠、上海研發創新中心等。

2023年前11個月，特斯拉上海超級工廠交付超85萬輛電動汽車，同比增長30%，已經成為特斯拉在全球主要的出口中心，電動汽車熱銷亞太、歐洲等海外地區。

此外，據中國貿促會發布的《2023年第三季度中國外資營商環境調研報告》，資料顯示八成以上受訪外資企業對中國營商環境的評價為滿意以上。另據商務部統計，今年前11個月，中國新設立外商投資企業48078家，同比增長36.2%。