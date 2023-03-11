疫情赴湖北救火、實現特斯拉上海速度　65歲應勇任最高檢檢察長

中國兩高（最高人民法院、最高人民檢察院）本週末迎來高層人事調整。2022年9月被任命為正部級的最高檢副檢察長、由此重返政壇一線的應勇，在星期六（3月11日）舉行的全國人大全體會議上，接替張軍出任最高檢檢察長，躋身「黨和國家領導人」行列。現任最高法院院長周強也已交棒，出任全國政協副主席。



應勇獲得2937張贊成票、3張反對、7張棄權。有效票共計2947張。



65歲應勇是浙江仙居人，擁有法學碩士，是政法系統的「老將」。他早期曾在浙江工作超過30年，期間在中共總書記習近平直接領導下工作五年。習近平2002年至2007年擔任中共浙江省委書記期間，應勇歷任浙江省公安廳副廳長、省監察廳廳長、省高級人民法院院長等職。

2007年，習近平出任中共上海市委書記，應勇仕途也首次離開浙江，轉任上海市高級人民法院黨組書記、院長。



2013年，應勇離開政法系統，出任中共上海市委常委、組織部長，隔年出任上海市委副書記，2017年初升任上海市長。應勇主管經濟期間，上海GDP增速在2017年及2018年分別達到6.9％和6.6％。

應勇與韓正合影。（新浪微博@上海發佈）

實現「特斯拉上海速度」 被譽為實幹創新地方大員

2019年初，美國特斯拉超級工廠落戶上海臨港，從達成協議到建成投產用時不到一年，實現「特斯拉上海速度」，應勇也被中國媒體稱為「實幹創新」的地方大員。



2020年2月，湖北冠病疫情失控，應勇臨危受命，接替蔣超良出任中共湖北省委書記。幾個月後，湖北疫情得到有效控制。



去年3月，應勇卸任湖北省委書記，隔月轉任全國人大憲法和法律委員會副主任委員，一度被外界視為退居二線。

湖北省委書記應勇前往武漢市的車站、景區視察。（湖北日報）

但僅時隔半年，應勇就出任中共最高檢黨組副書記，9月初被中國全國人大常委會會議任命為最高檢副檢察長，為他本月出任最高檢檢察長鋪平道路。在去年（2022年）10月召開的中共二十大上，應勇也當選第二十屆中央委員。



最高檢是中國最高法律監督機關，最高檢檢察長由全國人民代表大會選舉，任期與全國人大每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆。按照政治地位排序，最高檢檢察長與最高法院院長一樣，屬於「黨和國家領導人」序列。

分析：應勇若重返一線 顯示人大政壇地位上升

此前有分析認為，如果應勇本週末升任最高檢檢察長，將意味著他重返政壇一線，同時再次突破地方大員轉崗全國人大等同於退居二線的傳統模式，表明全國人大在中國政壇的地位有所上升。



全國人大星期五（3月10日）召開會議，醖釀協商最高法院院長和最高檢察院檢察長人選，3月11日再選舉出兩高「一把手」新人選。已任職滿10年的周強，3月11日將卸任最高法院院長。



出身共青團系統（團派）的周強，3月3日當選為本次全國政協會議主席團常務主席，3月11日確認將出任新一屆全國政協副主席。

最高法院長周強表示，要進一步加大司法腐敗查處力度。（資料圖片）

至於接替周強的人選，3月11日已確定是最高檢察院檢察長的張軍。66歲的張軍是山東博興人，擁有法學博士學位，1985年開始在中國最高法院任職，前後近30年。他2012年出任中共中紀委副書記，2017轉任司法部部長，一年後擔任最高檢察院檢察長。張軍也是第二十屆中央委員。



儘管張軍被認為年齡偏大，但改革開放以來的五名最高法院院長中，曾有鄭天翔在1983年以68歲高齡出任最高法「一把手」的先例，表明年齡可能不會是張軍出任該職的障礙。

本文獲《新加坡聯合早報》授權轉載。

