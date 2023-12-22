福布斯女運動員收入榜出爐　谷愛凌排名第2　9成9來自場外代言

日前，《福布斯》公布2023年度體壇女運動員收入榜單，谷愛淩和鄭欽文兩位中國選手進入前20名，當中谷愛淩高居第2位，鄭欽文排名第15位。



《福布斯》公布2023年度體壇女運動員收入榜單，谷愛淩高居第2位。（微博圖片）

排在首位的則是國際女子網球協會（WTA）世界第一施維雅迪，她在今年總收入為2390萬美元（約合1.86億港元），其中場內990萬美元（約合7700萬港元），場外收入1400萬美元（約合1.09億港元）。

谷愛淩則以2210萬美元（約合1.73億港元）緊隨施維雅迪之後，而谷愛淩的收入當中，僅有10萬美元（約合78萬港元）來自賽場，2200萬美元（約合1.72億港元）來自場外代言。相較於去年榜單，谷愛淩的收入和排名都有小幅提升。

從谷愛凌今年賽程可以看出，她參加的比賽並不多，獎金只佔收入很小一部分。自1月份因傷退賽後，時隔11個月她才重新站上賽場。據不完全統計，谷愛淩合作的品牌已超過30個，包括安踏、瑞幸等多個中國品牌都對谷愛淩青睞有加。

《福布斯》評價谷愛凌指，「谷愛淩的收入沒有在兩屆冬奧會的間隔期暴跌，這位自由式滑雪運動員在全球各地都擁有長期贊助。」

此外，中國女網頭號球員鄭欽文亦迎來身價狂飆，以170萬美元（約合1300萬港元）比賽獎金收入和550萬美元（約合4300萬港元）贊助收入躋身榜單前列，排名第十五位。這也繼兩次大滿貫冠軍得主李娜之後，中國女網球員再度登上福布斯收入榜單。

作為去年的年度最佳新人，鄭欽文的2023賽季頗受注目。5月中旬的WTA1000羅馬站女單第四輪，鄭欽文挺進八強，不僅創造了自己在羅馬站比賽上的個人最佳戰績，也追平了自己在WTA1000級別賽事中的最佳戰績。

2023年WTA250巴勒莫站女單決賽，鄭欽文拿下職業生涯首冠。隨後的杭州亞運會上，鄭欽文以總比分2-0戰勝朱琳獲網球女單金牌。10月珠海超級精英賽獲得亞軍後，鄭欽文以年終世界排名第15結束了2023賽季，創造職業生涯新高。

值得注意的是，這份榜單中，除了谷愛淩，前十名中的另外9位全部是網球運動員。職業化成熟的網球項目，帶來了統治級表現。