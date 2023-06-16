華裔天才高爾夫球女孩出道10日即奪冠創歷史　可成第二個谷愛凌？

在剛舉辦的LPGA瑞穗美洲公開賽上，20歲的華裔女孩張斯洋獲得冠軍。她也成為72年來，第一個在LPGA巡迴賽「職業首秀中奪冠」的球手，創造歷史。《The Athletic》專欄作家吉米特羅特不吝讚譽，稱讚她前途不可限量：「就像NBA等待著雲班耶馬（Victor Wembanyama），NFL等待著凱萊布威廉姆斯（Caleb Williams）一樣，高爾夫一直在等待著張斯洋。」



2003年5月24日，張斯洋出生在美國加州一個普通的華裔家庭，父母都是瀋陽人，家中還有一個哥哥。她9歲開始接觸高爾夫，因為家庭並不怎麼富裕，所以，家中明確分工，母親和哥哥工作養家，父親則一直陪著她練球、參賽。

過去11年，他們一起睡過機場，在最普通的汽車旅館住宿，只是為了省下一些費用。而張斯洋也不負期待，一路開掛，接連獲獎，被諸多媒體評為「女版老虎活士（Tiger Woods）」。

成職業球手不到10天即在LPGA奪冠史無前例 點擊放大瀏覽張斯洋照片：

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不過，當世界的聚光燈打向她時，這個目前就讀於史丹福大學的學生，思考更多的不是高爾夫，而是自己有一篇論文要寫，要應付各類考試，這週還要搬家。超級新星的誕生，顯然不只是「天才少女」出奇蹟的故事。

職業首秀即奪冠 女版老虎活士誕生

對張斯洋來說，過去的一個月，應該是她人生中，最值得紀念和回味的一段時光。5月24日，她剛度過自己20歲的生日，26日才正式宣布成為轉為職業球手。僅僅不到10天，又在世界女子高爾夫賽事中舉足輕重的LPGA公開賽上奪冠。而這，僅僅只是她的第一場職業賽事。「發生了什麼？我不敢相信。上週我和我的隊友們剛贏了NCAA，轉為職業選手來到這裡，實在是太神奇了。」賽後，面對媒體採訪，張斯洋十分興奮。

但在賽場上，她一點兒也不像初出職業茅廬的小將，表現十分沉穩。錯失良機之後，也只是平靜地走到指定位置繼續嘗試，經驗老道到讓人忘記，她之前一直是個業餘球手。獲勝後，人們都在談論張斯洋神乎其神的球技。因為自1951年以來，還沒有女性在LPGA巡迴賽首秀中獲勝。

張斯洋創造的歷史，可以比肩此前高爾夫男神老虎活士的紀錄。而後者，也是張斯洋的偶像。她獲勝後，活士還發推表示祝賀，「張斯洋不可思議的幾週，不僅衛冕了NCAA冠軍，還在她的職業首秀中獲勝。加油！」巧合的是，他倆都是在20歲成名，都就讀於史丹福大學，而且隸屬同一家體育經紀公司。

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天才的標籤背後 比所有人都要努力

像多數亞裔家庭一樣，張斯洋的父母很重視教育。儘管經濟拮据，但她很小就開始學習運動，打過網球和籃球，也玩過一段時間的足球和游泳。9歲時，她在父親張海濱引導下，開始打高爾夫，並產生了濃厚的興趣。坊間傳聞，左撇子無法到達高爾夫巔峰。張斯洋恰好就是左撇子，而自小指導她的父親是右利手。每次拿著父親的球桿練習，張斯洋都要打500或600個球。她每擊出1球，父親就會在地上劃出一條直線，5個直線球，才能組成一個「正」字。即便如此，張斯洋覺得打高爾夫「沒太難」。練習1個月後，她參加了第一場比賽，3個月後，就贏得了首次比賽。「天才」的名聲由此打響。

小時候，一直是父親陪伴張斯洋參賽。為了省錢，外出比賽時，他們總是選擇夜間航班，需要臨時住宿時，機場、汽車旅館、租來的車……怎麼便宜怎麼來。直到現在，父親都會陪著她完成每一場比賽，有時候，還會擔任女兒的球童。在張斯洋心裡，父親一直是那個把她推得更遠的人。LPGA奪冠後，她在感謝詞中說：不知道自己可以為家庭做些什麼，因為大家無休止的工作，自己才能做一個簡單的學生，專心打高爾夫。

在張斯洋小時候的教練喬治平奈爾看來，她深受父母影響。「我教她一個動作，她不會馬上行動，而是站30秒安靜地思考。」父親的專注、母親的認真態度，以及她自己驚人的自我控制力和專注力，成就了今天的張斯洋。同樣的，從14歲開始陪伴她的主教練安妮沃克，也認為張斯洋是她身邊最耐心的球員。「她總有神來之筆，有著你無法描述的X基因，她就是有能力挖掘自己的潛能，能夠在巨大的壓力下賽出成績。」她是「高爾夫界的莫扎特、梵高」。

高度自律，擅長正向反饋，內心極度強大，這些偉大球手的基本要素，張斯洋都擁有。但是「一切都要經過磨練，天上不可能掉餡餅」，張斯洋知道，勤奮比天分更重要。一直以來，她不是在練習，就是在練習的路上。為了讓自己改變一些業已固定的肌肉記憶，她不厭其煩地重複基本動作，練習的頻次高到——當她鑽研某個動作時，腦海裡都會出現具象的數值。在《The Athletic》採訪中，張斯洋提到：很多NCAA的選手都比自己優秀。一個女孩問她：「那你為什麼總是贏？」「因為我犯的錯誤比她們少。」張斯洋回答：「我比每個人都更加努力。」

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聚光燈之外 自律清醒的鄰家女孩

16歲起，張斯洋就活在聚光燈下。每次比賽前，採訪、簽名、拍照的流水行程，期望、預測、壓力等等都極速湧向她。面對成名，她在採訪中說：「我當然希望別人知道我，但是我更希望，他們把我的名字跟我這個人本身結合起來。」顯然，她更希望大家把她當作一個普通人來對待。

她曾說過：成長過程中，我的家庭和周圍的人，對我作為一個人應該做什麼，寄予了很高的期望，而不僅僅將我看作一個競爭者，或是一個高爾夫球員。都說愛笑的女孩運氣不會太差，球場外的張斯洋，陽光、自信。她喜歡大海和沙灘，愛聽音樂，也會追星活士和庫里。訓練之餘，她過著自己期望的生活，日常健身、考駕照、和隊友們一起做指甲、在校園散步。最近，她還忙著搬家、交朋友，學習時間管理技能，以平衡嚴格的學業計劃和練習計劃。在高爾夫的世界裡，她是備受追捧的明星，但在校園裡，她只是擁有雄心壯志的眾多同學中的一個。也許，這就是她堅持要上大學的原因。

至於未來，她說自己從來不敢去想能走多遠：「我就只是享受它，我覺得幼時的我絕對為我自豪。」在球場上付出一切努力，最終失敗了也沒關係。因為生活中，她還有很多事情要做。比如接下來，她將繼續在史丹福攻讀傳播學學位。

走過荊棘 玫瑰如願綻放

決定上大學的時候，許多人告訴張斯洋，大學高爾夫和經歷會「毀」了她。因為當時全美體育協會所獲的資金，只有18.2%以體育獎學金的形式返還給運動員。作為業餘運動員，尤其是大學生運動員，不能直接從比賽中獲利，或是簽約贊助商。所以，很多人都放棄了學業，轉成職業球員。彼時的張斯洋幾乎沒有收入，只能靠獎學金緩解家庭經濟壓力。所以她也曾猶豫過，但最終還是遵循本心，進入史丹福就讀。

2021年，張斯洋在一場賽事中不敵對手，似乎印證了大學正在毀滅她的說法。但是，她從不後悔自己的選擇，一直兼顧學習和訓練。終於等到全美體育協會宣布取消運動員商業限制。而張斯洋，也被早已鎖定她的adidas（阿迪達斯）簽下，成為第一個與品牌簽訂姓名、形象和肖像權的大學運動員。隨著她在LPGA首秀中獲勝，包括達美航空、勞力士在內的多家公司，都與她簽訂了贊助協議。 Callway還推出了一款印有玫瑰花的限量版高爾夫球，「Rose」是張斯洋的英文名。

現在，如玫瑰般絢麗綻放的張斯洋，用親身經歷證明了大學並不是運動生涯的死胡同。她可以一邊讀書，一邊實現大滿貫。目前，張斯洋的商業價值已至300萬美元。《紐約時報》預測：「她能幫助塑造女子高爾夫的未來」。而這也正是她想做的，為熱愛運動的年輕人提供一個職業規劃的範本。

不過，也有人認為對她的評價有些過譽，如今競爭非常激烈，沒有人能長期佔據統治地位。對此，張斯洋並不在意：「我不會期望太多，我只是在玩我的遊戲、我熱愛的事業，而且玩得很開心。」