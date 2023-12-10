天才少女郭文景　8日內助爸爸公司市值升至83億　一夕取代谷愛凌

父憑女貴的神話還在繼續。短短8天內，信雅達的股票已經收穫了6個漲停板，公司總市值達到83億元，創下新高。這一切都是因為25歲的郭文景。這個高顏值的女孩子，在美國矽谷，帶著4個人的團隊，出了一款AI影片製作軟體Pika，被科技圈熱捧。而她另外一身份，是信雅達董事長郭華強的女兒。



一夕之間，郭文景被貼上天才少女、哈佛女孩的標籤，被國人所認識，甚至取代谷愛凌。她成為又一個被家長圈、被媒體熱烈追捧的「別人家小孩」。

但仔細看完她所有採訪資料和社交平台日常動態後，我們也發現，普通中產家庭想要復刻出另一個「郭文景」，幾乎不可能。

曾於Google、微軟實習 先後獲哈佛史丹福取錄 點圖放大瀏覽郭文景相關照片：

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低調謹慎 IG上僅2380好友可見

郭文景在哈佛大學讀完了本科和碩士，攻下了數學和電腦雙學位，之後轉去史丹福讀博，繼續學習電腦。讀博期間退學創業，和同學一起做出了Pika這一AI視頻製作軟體，沒想到爆火中、美科技圈。

雖然父親國內公司的消息不斷的刷上熱搜，但是她本人異常低調。目前只接受了一兩家媒體的採訪，甚至在自己的社群媒體上也不活躍，完全沒有趁這波熱度大力行銷自己的意思。郭文景的IG帳號沒有完全對外公開，關注需要透過加密申請。之前僅有1000多位朋友可見，這幾天就漲到了2380位。這個漲粉速度跟國內這個曝光量的部落客相比完全不是一個量級。看得出來，她很注重保護自己的隱私，並沒有刻意把自己打造成網紅。

在這個帳號裡，她記錄了許多在國外生活學習的時光，定位大多在哈佛或劍橋，日常十分豐富。平時，她會和同學們一起做學術研究、不定時聚餐，氣氛融洽。學校裡的社團活動中，也有郭文景積極參與的身影。 在舞團的演出海報裡，站在C位的她穿著簡單的白T搭配牛仔短褲，看起來充滿青春活力。好玩的萬聖節更不會錯過，她戴著面具拿著刀cos成《V煞》中的主角。 這不同於以往的形象，好像在釋放個性裡酷酷的那一面。聖誕節出遊，也會開心地和朋友在法尼爾大廳門口的聖誕樹拍合照。 當時站在她身邊的是任正非的小女兒姚安娜。

和家人不多的相處時間裡處處透露著溫馨。家庭聚會吃大餐、逗逗小狗、在陽台寫作業、和妹妹一起扮鬼臉，郭文景的狀態更像是鄰家女孩。獨處時，她也會用音樂和文學為自己充電。 戴著耳機讀一讀美國十九世紀著名女詩人艾蜜莉狄金森的詩。或是坐在長椅上翻閱自己喜歡的作家的書，背景是校園的教學大樓。在她的鏡頭裡，不僅有家人、朋友、小狗，還有誘人的美食、紅透的楓葉、看過的藝術展、城市的夜景……僅從郭文景展現出來的這一小部分生活裡，可以看出她是個從物質到精神都很豐裕的女孩。

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因哈佛女孩被追捧 在Google、微軟都實習過

這位全網都在追捧的天才少女，其實早在七、八年前，因為是浙江省第一個被提前錄取的哈佛女生而受到眾多媒體報道。當年《錢江晚報》報道中提到，哈佛面試官對她讚不絕口，「我在中國區面試6年，她是最優秀的學生之一」。

但當時，也有媒體指出，郭文景的哈佛女孩成功模式，一般家庭無法複製。有人犀利評論：「這不過是一個一所美國大學錄取了一個美國中學生，一群中國人跟著起哄的美國故事而已。」

郭文景是95後，出生於美國。 媽媽畢業於浙江大學計算機系，是麻省理工學院的博士生。 父親郭華強畢業於中國廣播電視大學金融專業，之後前往浙江大學進修讀研。在組成信雅達之前，郭華強曾擔任浙江省科技處軟體科長和杭州新利電子有限公司總裁。 信雅達於1996年成立，短短6年內，這家民企成為了浙江首家在國內主機板上市的軟體公司。這樣來看，郭文景算是實打實的「科二代」。 在學習程式設計上，她有著得天獨厚的優勢，畢竟媽媽從小就遞給她「看著玩」的書，就是程式相關的。

不過在她們姊妹中，也只有她對程式設計產生了濃厚的興趣。在優越的家庭條件支撐下，郭文景在高中時期就拿下了這一領域很多競賽獎項，在一份過往簡歷裡羅列了近10項。在國際電腦競賽盛名的USACO公開賽中，她連續兩年拿下冠軍。 其中一年，她是全場唯一滿分。 之後，郭文景也連續四次入選美國電腦奧賽集訓隊。這樣近乎完美的成績，成為了她提前進入哈佛有力的敲門磚。正如當時《新京報》所說：「郭文景們代表了這樣一個群體——他們有著一般人難以企及的良好家庭背景，父母是社會精英，他們能為孩子從小提供良好的教育，並懂得如何一步步 開發孩子的潛能。」

進入校園後，郭文景攻讀了數學和電腦雙學位的同時，選修了許多人文類課程。 在2023QS世界大學學科排名中，哈佛大學的人文藝術領域排名第一。放假期間，郭文景在美版知乎Quora、Google、微軟、Facebook AI等Top級大廠都實習過。這不僅讓她接觸到了這一行業前沿的信息，也結識了科技圈的上層人脈，Pika的領投人Nat Friedman就是由Quora的CEO牽線介紹的。

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搶佔市場先機 技術仍是難題

郭文景做的這家創業公司，其實剛剛幾個月，只有4位成員，憑什麼會讓這麼多矽谷圈科創大佬興奮，紛紛投資？主要是在AI生成視訊產業這個新興且極具發展潛力的賽道，Pika搶佔了先機。以AI演算法產生文字、圖片、聲音、影片對技術要求依序遞增，郭文景直接突破了最難的一關。她的投資者之一，Lightspeed合夥人Michael Mignano毫不掩飾對這個項目的看好，指出速度是這個公司最大的武器和優勢。

之前領投人Nat Friedman在某天下午對Pika提出了一個修改建議，沒想到Pika團隊凌晨3點就調整好了，效率驚人。事實上，這個高效率的團隊包括同有史丹佛AI Lab博士生背景的孟晨琳，擅長軟體工程維運的高中同學陳思禹，還有一位成員曾在以色列經營自己的創意工作室。忙不過來的時候，會有一些麻省理工和哈佛的學生幫忙協助。就是這樣一支小而精的團隊，使得Pika在創立僅半年時間內，體驗用戶就超過了50萬。 在這幾日輿論影響下，又激增了近10萬人。

然而這只是一個好的開始。文字生成影片領域的普遍問題是，應用程式的最佳化迭代速度和商業化進程均較慢，連谷歌這樣的人工智慧巨頭都很難快速推進。

例如在這個由Pika生成的「白鴿繞著女孩飛舞」的場景裡，女孩脖子扭轉的時候就處理得比較粗糙，在圖片右側，裙子飄起來的時候甚至直接變成了白鴿（點圖放大瀏覽）：

並且，由於短時間內湧入大量新用戶，現在註冊的帳號，不得不排隊進入候補名單。 真正要落地讓大部分人都能使用上，還需要一些時間。

前期，Pika的功能對於用戶基本上免費，後期會推出更多付費功能，而大眾的接受度如何，尚不確定。對郭文景來說，這些都是未知的挑戰。而她也準備明年將Pika Labs擴大成20人的團隊，不知道後面她還會帶給我們什麼樣的驚喜。想要在這條需要最硬派能力的賽道上突圍，家庭提供的豐裕條件、頂配的教育資源、以及孩子自身的天賦努力，缺一不可。

不少人將郭文景與谷愛凌比較，參考她們家庭的培養模式，試圖批量複製。從某種意義上來說，郭文景和谷愛凌本質上是一樣的，「別人家的小孩」也有「別人家的家長」。 新星發出的亮眼光芒掩蓋了資源條件上原本就存在的巨大鴻溝。只有勵志，真的不夠。