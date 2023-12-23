受賄逾8千萬　廣西自治區政府原副主席劉宏武獲刑15年

中國最高人民法院消息，廣西壯族自治區政府原黨組成員、副主席劉宏武受賄一案，周五（22日）在海南省第一中級人民法院一審公開宣判，劉宏武以受賄罪被判有期徒刑十五年，併處罰金人民幣六百萬元，其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。



公開資料顯示，劉宏武生於1966年12月，湖北人。他曾於2020年7月出任廣西壯族自治區人民政府副主席。2022年1月，他在任上被查；同年6月，官方通報其被開除黨籍和公職。

劉宏武被指「落實黨中央關於精準脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至借機鉆空子、搞腐敗」等。此外，中央紀委國家監委曾公開通報劉宏武違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請問題，其中披露，他到案前一天仍在接受私營企業主安排的宴請。

法院審理查明，2005年至2022年，劉宏武利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程項目承攬、土地項目開發、專項補助資金獲取等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣8373萬多元。

法院認為，劉宏武的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於劉宏武部分受賄犯罪未遂，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，檢舉他人違法犯罪行為，具有立功表現，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，依法可以從輕處罰。