毛誕130周年｜紀錄片《人民的領袖—毛澤東的130個瞬間》24日開播

今年12月26日是開國領袖毛澤東誕辰130周年。《新京報》報道，由北京市廣播電視局指導，北京廣播電視台策劃，北京衛視欄目《檔案》推出的130集微紀錄片《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》將於12月24日在北京衛視開播，每天13：02播出一集，香港時間同步網絡直播。



報道介紹，《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》共130集，每集約8分鐘。該片以「人民的領袖」為主題，還原毛澤東生命中的130個瞬間，再現毛澤東83載壯闊人生，團結帶領中國人民，浴血奮戰、百折不撓、自力更生、奮發圖強，創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設的偉大成就，展望實現中華民族偉大復興中國夢的美好願景。

據了解，《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》採用微紀錄片形式，節奏明快，知識密度高，符合青年人欣賞習慣。同時，該片達130集、全長近1000分鐘，其體量之大、跨度之巨，在同主題紀錄片中也極為稀有。該片創作時間已近一年，在中共中央黨史和文獻研究院、中央檔案館、中國人民解放軍軍事科學院等多個部門、機構的鼎力支持下，調閱檔案、文獻、回憶錄等上千份，採訪多位權威專家。

同時，該片也由毛澤東生平思想研究專家、中央黨史和文獻研究院原院務委員陳晉和毛澤東嫡孫、中國人民解放軍軍事科學院戰爭研究院研究員毛新宇擔任總顧問，是一部既有廣度又有深度的力作。

從瞬間中見偉大，是紀錄片的另一大特色。在世界地圖前尋找家鄉、在大柏地帶槍衝鋒、長征中提著馬燈夜訪周恩來、在一條小路上和蔣介石不期而遇……《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》每一集節目都是以這樣的瞬間開啟的。它突破傳統文獻片的敘事架構、語態，以歷史定格、瞬間凝望開啟講述。每集短片從毛澤東人生中一個個精彩的瞬間切入，並抓尋歷史影像、檔案文獻中的關鍵細節和高光時刻，精準剖析，層層推進，以點帶面，見微知著，再現毛澤東波瀾壯闊的人生和中國共產黨走過的跌宕起伏、苦難輝煌的道路，實現了主題主線文藝作品創作的有效探索創新。