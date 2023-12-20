毛誕130周年｜《求是》發文頌毛功績　提習近平｢領袖｣｢統帥｣地位

今年12月26日是開國領袖毛澤東誕辰130周年。中共中央黨史和文獻研究院近日在主流官媒《求是》雜誌發表紀念毛澤東的文章說，中共十八大以來，「我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。



這篇題為「永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範」的文章強調，新時代中共和國家事業之所以取得歷史性成就，「最根本的原因在於有習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

2019年9月12日，在新中國70周年大慶前夕，習近平視察北京香山革命紀念地，毛澤東故居。（新華社）

分析人士指出，中央黨史和文獻研究院是官方研究中共歷史的權威機構。這篇文章在歌頌毛澤東歷史功績的同時，也突出習近平的「領袖」與「統帥」地位，顯示官方有意將習近平與毛澤東在中共歷史上的地位相提並論。

籲深刻領悟「兩個確立」 堅決做到「兩個維護」

這篇12月16日發表在《求是》雜誌的文章說：「今天我們深切緬懷毛澤東同志，就要深刻認識毛澤東同志作為黨的第一代中央領導集體的核心為黨和人民建立的偉大歷史功勳，更加深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』」。

中共十九大上，習近平思想被宣布將寫入中共黨章，成為繼馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表及胡錦濤科學發展觀之後中共又一理論指導思想。（資料圖片）

「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

文章稱，實踐充分證明，「兩個確立」是中共在新時代取得的重大政治成果，已經成為全黨全軍全國各族人民的高度共識和共同意志，已經寫在了新時代的偉大征程中、寫在了全黨全軍全國各族人民心坎上，是中共和人民應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。

文章指出，如何跳出治亂興衰歷史週期率，是中共一直在思考和探索的重大問題。毛澤東當年在延安的窯洞裡給出了第一個答案，這就是「讓人民來監督政府」；經過百餘年奮鬥特別是中共十八大以來新的實踐，中共又給出了第二個答案，這就是習近平提出的自我革命。

中國現任領導人習近平的執政風格和政策方向時常被拿來與中國前領導人毛澤東做比較，曾為「下鄉青年」一員的習近平也對外聲稱鄉村服務經驗對他有極大的正面影響。（Gettyimages／視覺中國）

在談到毛澤東的歷史功績時，文章說，毛澤東畢生最突出最偉大的貢獻，就是領導中共和人民找到了新民主主義革命的正確道路，完成了反帝反封建的任務，建立了中華人民共和國，確立了社會主義基本制度，取得了社會主義建設的基礎性成就等等。

但文章沒有談及毛澤東在他所發動的歷次政治運動、特別是文化大革命期間所犯的錯誤。1981年中共十一屆六中全會通過的歷史決議，對毛澤東晚年所犯的「嚴重錯誤」進行了總結和分析。

觀察者普遍認為，習近平這個核心的形成，是中共歷史上承接毛澤東、鄧小平以來形成第三個時代的標誌。（新華社）

文章還說，近年來國際形勢風雲變幻，特別是面對外部訛詐、遏制、封鎖、極限施壓，中共更加深切地體會到，毛澤東一貫宣導的自立自強、敢於鬥爭，不信邪、不怕鬼、不怕壓的精神，對於中共戰勝前進道路上的各種艱難險阻、維護國家尊嚴和核心利益、把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中，發揮著多麼大的作用。

在毛澤東130周年冥誕臨近之際，北京大學等高校和研究機構舉辦了毛澤東思想學術研討會，官方也推出一些講述毛澤東事蹟的文藝作品，包括電視劇《向光明》《鯤鵬擊浪》《問蒼茫》等等。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

