內地擬規管網遊消費　國家新聞出版署：旨在促進行業繁榮健康發展

內地周五（22日）突然宣布將訂定管理辦法，強力整頓網絡遊戲，引起輿論廣泛關注，遊戲概念股隨即應聲大跌。國家新聞出版署有關負責人周六（23日）表示，其旨在促進行業繁榮健康發展。



周五中午，國家新聞出版署發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。周六，國家新聞出版署有關負責人表示，徵求意見稿立足於保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展，對解決網絡遊戲經營單位準入等問題作了明確，設立了「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施。同時，對保護未成年人和消費者權益作了規定。徵求意見稿起草的過程中，通過多種方式廣泛聽取了相關部門、行業協會、企業等各方意見。

該負責人表示，部門規章向社會公開征求意見是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程。對於各方就徵求意見稿第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

國家新聞出版署發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。（微博＠央視新聞）

「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。

意見稿擬規定，網絡遊戲幣的使用範圍僅限於兌換本身提供的網絡遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務，網絡遊戲出版經營單位終止提供網絡遊戲產品和服務，以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶尚未使用的網絡遊戲幣的情況除外。

消息拖累手遊股全面下挫，對此，投資名人、上海混沌投資公司董事長葛衛東怒轟「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了」；《環球時報》前總編輯胡錫進亦表示，新措施的推出客觀上導致了整個一個行業的驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」。