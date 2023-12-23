朱令逝世｜什麼是鉈中毒？遭人「投毒」竟是急性鉈中毒主因之一

12月22日深夜，「清華大學鉈中毒案」當事人朱令坎坷的五十歲人生畫上句號。朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，當時警方調查朱令是遭人蓄意投毒，縱然有鎖定嫌疑人，但因證據不足，此案終成懸案。



隨著朱令離世，「劇毒物鉈中毒」再次映入大眾眼簾，有人說，朱令用近乎生命的代價，為人們普及了「鉈」知識。

什麼是鉈中毒？

鉈是用途廣泛的工業原料，含鉈合金多具有特殊性質，是生產耐蝕容器、低溫溫度計、超導材料的原料，一些鉈化合物對紅外線敏感，是光電子工業重要原料。鉈化合物還可以用來製備殺蟲劑、脫髮劑（醋酸鉈）等。

同時，鉈也是一種稀有金屬元素，銀白色，質軟，屬高毒類，燃燒時能發出十分美麗的綠色光焰。

鉈和鉈的氧化物都有毒，能使人的中樞神經系統、腸胃系統及腎臟等部位發生病變。人如果飲用了被鉈污染的水，或吸入了含鉈化合物的粉塵，就會引起鉈中毒。

鉈的毒性高於鉛、汞、鎘、銅、鋅，一般成人最少致死量約為每公斤體重12毫克，不足1克即可致死。

鉈在自然環境中含量很低，是一種伴生元素，於1861年被發現。（網上圖片）

由於鉈元素很難與平常人接觸，因此鉈中毒是一種非常罕見的疾病，以致鉈中毒多為投毒所致，病情發作既急且重。同時，因為鉈鹽為無色、無味的結晶，溶於水後又沒有特殊口感，因此難以為人察覺，成為防範弱點。

內媒《極目新聞》援引中華急診醫學雜誌2015年刊發的文章《鉈中毒診斷治療及代謝研究的進展》介紹，非職業性鉈中毒大多由於內服鉈鹽或外用含鉈藥物治療多毛症等疾病引起，少數病例是由於誤服含鉈的毒鼠、殺蟲、滅蚊藥所致，極少數是被人經靜脈注射中毒。

而職業性鉈中毒則與礦山開採、工業生產有關，由於礦山開採等原因造成的土壤和飲用水污染，也有可能導致居民透過飲食攝入含鉈化合物，產生急性或慢性鉈中毒。目前急性鉈中毒的主要原因為誤食和投毒。

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鉈中毒有哪些症狀？

鉈中毒一般具有較為典型的神經系統、消化系統以及毛髮脫落皮膚損傷等症狀。但由於鉈中毒較為罕見，因此常被忽略，導致誤診。

典型政狀包括：中毒後1至3周出現脫髮和皮膚損傷，嚴重的鉈中毒可以導致永久性脫髮；在中毒後12小時到1周時間內開始出現雙側下肢麻木、足端部開始產生疼痛感等神經系統症狀。患者也將產生運動障礙，感覺下肢無力，最終發展成肌肉萎縮。

經口服接觸攝入鉈化合物的患者則會較早地出現消化系統症狀，一些嚴重的病例還可能發生中毒性肝炎。

至於如何解鉈中毒，由於目前沒有特效藥物，較好的解毒方法是利用血液灌流、置換血漿等方法，將中毒者血液中的鉈去除掉。

鉈中毒並非個案

除了「清華大學朱令鉈中毒案」較為人所之外，事實上，國內外近年都還是能看到鉈中毒的相關新聞案例。

2014年12月，內媒報道安徽省阜陽市臨泉縣一家六口遭遇鉈中毒，其中5人病情嚴重。當事人便懷疑是遭人在剩飯剩菜中下毒，且稱中毒並非頭一次。

據悉，當事人一家在中毒後，相繼出現了渾身疼痛、脫髮的症狀，被送往醫院後，醫生使用灌流、血漿置換等治療手段排出毒素。

2016年4月，家住雲南省曲靖市的15歲男孩偷偷從網上買了幾克鉈，準備做化學實驗。但他不小心弄了一點點在手上，隨後就出現了中毒症狀。男童父親發微博求助，從一家機構獲得「普魯士藍」（亞鐵氰化鐵）解毒，隨後又去北京做進一步檢查治療。

2020年12月，《華商報》援引《每日郵報》等媒體報道，曾就讀賓夕凡尼亞州理海大學化學系的中國留學生楊裕凱（YukaiYang，音譯），2018年2月至4月期間，開始在非裔室友羅爾的食物、飲料及漱口水中加入重金屬鉈。羅爾中毒後體重急劇下降，還產生頭痛和噁心等症狀，甚至形容「中毒後的劇痛像被千刀萬剮」。楊雨凱最終認罪。

晚近在內地，較為知名的鉈中毒案，則屬發生在2020年12月，遊族網絡公司董事長暨總經理、實際控制人、控股股東林奇，因與下屬糾紛，被在茶葉中下鉈毒，救治無效於2020年12月25日逝世。