朱令逝世｜內地大學3宗鉈投毒　北大生以室友為實驗對象判監11年

1994年清華大學發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲。朱令最終在12月22日逝世，終年50歲。



據香港01梳理過往內媒報道，包括「朱令鉈中毒案」在內，鉈中毒曾3次出現在內地高校，其中包括北京大學在1997年、中國礦業大學徐海學院在2007年也分別發生鉈投毒案件。



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據早前報道，朱令1992年考入北京清華大學化學系。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，但因證據不足，此案成為懸案。

在1997年5月，北京大學發生了全國大學校園裏第二宗鉈投毒案件，疑犯王某龍很快被公安局扣押。該案受害人江某、陸某光為北京大學化學系94級的男生，王某龍與江某同班不同寢室；與陸某光同寢室不同班。王某龍曾交待，過去江某與他關係好，後來卻疏遠他了，所以投毒。為實驗投毒量，他把陸某光當作實驗對象，也投了毒。

王某龍交待了投毒的一些情況後，醫院對兩名受害人及時用解藥，兩人方轉危為安。王某龍最終因故意殺人罪被判有期徒刑11年。

鉈在自然環境中含量很低，是一種伴生元素，於1861年被發現。（網上圖片）

在2007年5月上旬，19歲的中國礦業大學徐海學院機電系大二學生常某，通過網絡購買到250克硝酸鉈。常某乘同學上課之機，將硝酸鉈放入一瓶礦泉水中溶解，用注射器分別向他的3個同班同學的茶杯中各注入2毫升。事後，三名學生喝水後出現「鉈中毒」症狀，並住院治療。

中國礦業大學徐海學院三名學生喝水後出現「鉈中毒」症狀，並住院治療。（資料圖片）

據校方人士稱，常某性格內向，他常常認為其他三名同學常聚在一起玩耍而不理睬自己而心存不滿，並認為他們歧視自己，遂懷恨在心。

常某最終因被鑒定患有抑鬱症，而被檢方免予起訴。