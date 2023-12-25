12月新批國產網絡遊戲版號破百　官媒：有力展示官方支持網遊發展

近日，官方擬訂立全新管理辦法整頓網絡遊戲的消息一出，重擊遊戲股價，引發圈內巨震。官媒《人民日報》25日（周一）報道，25日國家新聞出版署發布了新批准的105款國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣，中國音像與數字出版協會遊戲工委和廣大遊戲企業深受鼓舞，有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。



國家新聞出版署發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。（微博＠央視新聞）

《人民日報》的報道稱，這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網絡遊戲版號後，國家新聞出版署又批准發布的一批國產網絡遊戲版號，有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。

報道指，國家新聞出版署和遊戲產業網的統計信息表明，2021年全年發放遊戲版號748款，其中國產672款，進口76款；2022年全年發放遊戲版號512款，其中國產468款，進口44款；2023年截至目前發放遊戲版號1075款，其中國產977款，進口98款。三年的數據表明，版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。

報道又指，今年以來，版號的穩定核發，穩步增長讓廣大遊戲企業吃了「定心丸」，如今遊戲企業更多地將精力放在市場探索、模式創新、自研創新和科技創新等方面，並積極開拓海外市場。伴隨著版號的「常態化+大力度」獲批節奏，遊戲的精品化正日益成為企業高質量發展的主流趨勢。