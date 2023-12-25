全國氣溫逐漸回升　廣東結束防凍Ⅳ級應急響應　深圳除夕升至23℃

內地大部地區氣溫逐漸回升，北方本月底多地最高氣溫或比常年同期偏高8度以上，南方以持續升溫為主，江南多地最高氣溫可升至15℃以上，華南等地最高氣溫將超過20℃。

12月24日下午3時，廣東省防汛防旱防風總指揮部結束防凍Ⅳ級應急響應。



24日，內地大部地區以升溫為主，但江淮、江南、華南等地早晚仍然偏冷，最低氣溫仍較歷史同期偏低5至7度。

本周，最高氣溫0℃線將逐步北抬至內蒙古東部、遼寧北部，最高氣溫10℃線可達陜西南部至河南北部，江南南部和華南最高氣溫將超過20℃。

其中，北方大部今天氣溫就將轉為較常年同期持平或偏高，到本月底，不少地方氣溫將較常年明顯偏高，長春12月30日最高氣溫可能升至1℃，將較常年同期偏高超8度。

12月26日起，南方大部氣溫會轉為較常年偏高，並將一直持續至月底。江南多地最高氣溫可升至15℃以上，比如12月28日，杭州、長沙最高氣溫將達15℃左右，較常年同期偏高近5度；雲南、廣西、廣東、福建一帶最高氣溫20℃以上的範圍也會陸續擴大，南寧和福州等城市26日至27日最高氣溫或重回20℃。

不過，南方最低氣溫的升幅相對較小，江南等地部分地區明晨最低氣溫還會處在冰點以下。12月27日起，長江以南大部地區的最低氣溫會重返冰點以上。

廣東省氣溫逐漸回升。（微博＠廣東天氣）

12月24日，廣東省應急管理廳消息，鑒於各地氣溫繼續回升，本輪寒潮對廣東省的影響趨於減弱，根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和廣東省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於24日下午3時結束防凍Ⅳ級應急響應。

廣東省應急管理廳表示，預計未來幾天廣東省天晴寒冷乾燥，晝夜溫差大，粵北和珠江三角洲(中)北部市縣早晨仍有低溫冰(霜)凍。各地各部門要繼續加強會商研判，紮實做好各項防禦工作，確保人民群眾生命財產安全。

12月25日，深圳全市最低氣溫8℃，最高氣溫19℃，未來幾日氣溫逐步回升，除夕當日氣溫升至23℃。