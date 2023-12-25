有片｜河南酒店天花吊頂坍塌　至少8人受傷送院

12月25日，河南省三門峽市陜州區一酒店的天花吊頂坍塌，至少8名傷者送院接受治療。



網傳圖片顯示，某酒店的宴會大廳內灰塵彌漫，不少人驚慌失措。拍片者稱，25日上午10時許，她在河南三門峽陜州區陜州大道一家酒店參加婚宴時，酒店的吊頂突然坍塌，她嚇得撒腿就跑，現場有幾人受傷，被送往醫院治療。

網傳消息稱，涉事的酒店名為「陜縣賓館」當時婚宴尚未開始，「新娘還沒接回來」；事發後，現場賓客都在安全情況下有序離開宴會廳，只有幾人受輕傷，婚宴之後移至酒店一樓舉行。

事發後，多輛消防救援車、警車和救護車停泊在酒店門口。有目擊者介紹，早上行經過酒店門口時，見到有老人家被送上救護車，身上未見明顯外傷。

涉事酒店所屬公司另一部門工作人員證實，酒店的吊頂確實坍塌，但不了解具體情況。

三門峽市陜州區應急管理局工作人員介紹，事件中有人員受傷，傷者已被送往醫院救治，但暫不清楚受傷人數。應急管理部門工作人員已到現場處置此事，事故原因正在調查中。

三門峽市120急救中心工作人員表示，傷者已被送往三門峽市中心醫院救治。醫院急診科工作人員介紹，已接收事故中8名傷者，他們的傷情不太嚴重，目前已住院治療。