黑龍江體育館坍塌3人遇難　暴雪天疑未按要求停業　負責人被控制

11月6日晚，黑龍江佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌，多人被困。截至11月7日凌晨零時35分，事故現場救援結束，經查，事發時現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，3人遇難。

事發前，樺南縣氣象部門升級發布暴雪紅色預警信號，政府部門曾要求教育機構停課、停業，但涉事體育館疑未按要求停業。

出事場館隸屬於樺南縣新陽光健身俱樂部，俱樂部負責人已被警方控制。事故原因正在調查。



事發於11月6日晚上7時40分左右，黑龍江佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌。樓體為2層框架結構，建築面積約2000平方米，坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方米。

《上遊新聞》報道，事發體育館內有多家運動中心。有經營者介紹，體育館分為東西兩側，發生坍塌的區域在體育館西側，為另一家機構經營，坍塌部分內僅有一層，上方無隔層，天花板為斜坡頂造型。

根據工商注冊信息顯示，出事場館隸屬樺南縣新陽光健身俱樂部，該俱樂部成立於2022年，位於黑龍江省佳木斯市，是一家以從事體育為主的企業，註冊地址為黑龍江省佳木斯市樺南縣悅城廣場二樓。

有目擊者稱，事發體育館實際上是一個綜合的球館，有乒乓球、羽毛球等項目；建築分為兩部分，其中西側為籃球館，內部只有一層，大約有六七米高。

目擊者介紹，事發後周圍商戶的燃氣關停，起初以為發生爆炸，「由於離得很近，我就下樓去幫忙，之後看見有家長哭喊著來到現場尋找自家孩子」。

事發當日，樺南縣一直下暴雪。根據氣象監測，樺南縣當日24小時降雪量達到44毫米，打破11月降雪量紀錄。縣委宣傳部有工作人員稱，體育館屋頂坍塌與降雪有關，但官方尚未正式公布事故原因。

據黑龍江省氣象局消息，此次黑龍江降雪過程東南部地區為雨夾雪轉雪，此次降雪範圍廣、降雪量大、災害種類多，有凍雨、濕雪、暴風雪、道路結冰，東部部分地區降水量可能接近或突破歷史同期極值。

11月6日下午4時47分，樺南縣氣象台升級發布暴雪紅色預警信號：樺南縣6小時內降雪量已達15毫米以上且降雪仍在持續，對交通或者農牧業有較大影響，請注意防範。根據樺南縣政府辦公室發布的防禦指南提示，必要時停課、停業。