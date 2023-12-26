越南綁匪冒警要求做「酒精測試」　中國商人下車即遭綁架勒索45億

中國商人在越南遭綁架勒索45億越南盾（下同，折合約143萬港元），當地警方在檢查治安狀況時發現綁架案，立即採取行動，成功解救人質；其中一名綁匪逃離現場，警方仍在搜捕。



越南傳媒報道，據越南平陽省警方調查，12月21日凌晨 ，新淵縣北新平鎮的家具製造公司44歲中國籍老闆明先生，在開車回家時被騎電單車的中國籍37歲男子趙鑫，和34歲越南籍男子陳潘武成攔住。

陳潘武成自稱是警察，要求明先生下車接受「酒精測試」，但明先生一下車，即被對方用電鞭控制住，並被帶到一處廢棄工廠區。陳潘武成和趙鑫對明先生實施毆打和威脅，強迫他致電家人要求支付贖金，否則會殺死他。

明先生家人向綁匪支付的贖金。（越南中文網VN）

綁匪又與明先生的生意合夥人徐先生視像通話，聲稱屬於綁架集團，要求對方支付45億越南盾的贖金，否則將殺死明先生，並警告對方若不服從或舉報犯罪行為，也將面臨被殺死的危機。

隨後，徐先生與明先生的家人準備好贖金，並按照綁匪要求前往指定的交錢地點，沒有報警，以便順利完成交易。惟警方在檢查當地治安狀況時發現此綁架事件，於是立即行動解救人質。

綁匪多次更換交易地點，檢查是否有警察跟蹤明先生的家人，最後要求他們帶錢到一廢棄小區後立即離開。幾分鐘後，趙鑫騎電單車去取錢時立即被警方控制。據其證詞，工作組包圍和富縣一工廠救出明先生，並逮捕同夥阮慶威，但陳潘武成逃離。

趙鑫交代，5個月前，他以遊客身份進入越南，認識了阮慶威和陳潘武成。他在和富縣一餐廳吃喝時見明先生很有錢，於是與陳潘武成監視明先生的活動，找準時機綁架並勒索。12月21日凌晨零時左右，明先生獨自駕車回家，趙鑫、陳潘武成尾隨近20公里，冒充警察攔車並綁架他。

12月22日晚，平陽警方整合記錄，以綁架罪對趙鑫等人進行相應財產處理，同時搜捕陳潘武成等疑犯。