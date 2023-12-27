中共中央印發《紀律處分條例》：越往後執紀越嚴

《新華社》消息，中共中央近日印發修訂後的《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。



通知指出，黨的二十大對全面加強黨的紀律建設作出戰略部署。黨中央著眼解決大黨獨有難題、健全全面從嚴治黨體系，對《條例》作了修訂。

《條例》將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，從黨章這個總源頭出發，堅持嚴的基調，堅持問題導向和目標導向相結合，與時俱進完善紀律規範，進一步嚴明政治紀律和政治規矩，帶動各項紀律全面從嚴，釋放越往後執紀越嚴的強烈信號，發揮紀律建設標本兼治作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強紀律保障。

通知要求，各級黨委（黨組）要擔負起全面從嚴治黨政治責任，認真抓好《條例》的貫徹執行，對違反黨紀的問題，發現一起堅決查處一起，切實維護紀律的剛性、嚴肅性。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，把《條例》納入黨員、幹部培訓必修課，增強遵規守紀的自覺。要堅持把紀律挺在前面，促進執紀執法貫通，準確運用「四種形態」，落實「三個區分開來」，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為高度統一起來。各級紀委（紀檢組）要認真履行黨章賦予的職責，強化監督執紀問責，敢於善於鬥爭，嚴格執紀、精准執紀，不斷推動全面從嚴治黨向縱深發展。各地區各部門在執行《條例》中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。