江西副省長｢斷崖式｣降級科員9年後再被查　曾突擊提拔32名女幹部

曾遭「斷崖式」降級的江西官員趙智勇，近期有了最新消息。據江西省紀委監委11月20日消息，江西省駐北京辦事處原科員趙智勇（省委原常委、秘書長）涉嫌嚴重違法，目前正接受江西省監委監察調查。其在任江西九江市委書記期間，曾突擊提拔32名女幹部亦引發關注。



公開資料顯示，趙智勇出生於1955年，曾長期在銀行系統工作，於2000年出任中國工商銀行江西省分行行長、黨委書記，2001年離開銀行系統，轉任江西省人民政府省長助理；此後又相繼任江西省人民政府副省長、黨組成員，江西省人民政府副省長、黨組成員兼中共九江市委書記，中共江西省委常委、江西省人民政府副省長、黨組成員，中共江西省委常委、委員，中共江西省委秘書長，省直機關工委會第一書記等多個職務。

2014年6月3日，中央紀委國家監委網站發布消息稱：趙智勇因涉嫌違紀，已免去其中共江西省委常委、委員職務。此後不久，江西省委決定，免去趙智勇的省委秘書長、省直機關工作委員會第一書記職務。同年7月，趙智勇被開除黨籍，取消其副省級待遇，降為科員。

值得注意的是，趙智勇在兼任九江市委書記的最後一個月期間，曾突擊提拔了32名女幹部，其中一名某學校女教師被直接提任團委九江潯陽區副書記，任副科級幹部。此事在九江引起巨大爭議，有不少官場人士表示不解，而此事或也成為趙志勇涉嫌違紀的導火線。

另外，一個月前，國家煙草專賣局原黨組書記、局長凌成興「落馬」，他與趙智勇在江西曾一起共事了十多年，並在2006年同時當選為江西省委常委。