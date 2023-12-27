美國「涉華消極條款」成案　人大外委會：違背中美元首三藩市共識

美國總統拜登（Joe Biden）12月22日將金額達8860億美元的2024財年《國防授權法》（NDAA）簽署成法後，北京方面26日即以法案「干涉中國內政」對此表達強烈反對，並要求美方不得實施「涉華消極條款」。



繼外交部、國台辦等部會相繼表態後，全國人大外事委員會27日也就美國《2024財年國防授權法案》涉華消極條款發表談話。

人大外委會發言人許東直指，該法案有關涉華消極條款，大肆操弄涉台問題，鼓吹對華戰略競爭，渲染「中國威脅」，推動對華關鍵領域「去風險」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全發展利益，嚴重違背中美兩國元首三藩市會晤共識。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

2023年11月15日，國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

許東表示，《中華人民共和國憲法》載明，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」任何把台灣從中國分裂出去的圖謀，都違背中國的民族大義，中國人民決不答應。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾。

許東重申，「中國終將統一，也必然統一」，任何「以台制華」的玩火挑釁行徑註定失敗。

2023年11月15日下午，國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

許東申明，中國始終堅持走和平發展道路，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，中國人民追求美好生活的權利神聖不可侵犯。美方法案有關條款罔顧事實，鼓吹「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，肆意將經貿、科技、文化等問題政治化，妄圖人為阻斷中美正常交流合作，這種做法不得人心、違背正義，也不符合任何一方的利益。

最後，許東呼籲中美雙方應相互尊重、和平共處、合作共贏是中美共同努力的方向。「我們強烈敦促美方摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核心利益問題上鋌而走險」。許東喊話，美方應該與中方相向而行，以實際行動落實好中美元首三藩市會晤達成的重要共識。