中國斥美國《國防授權法》含涉華消極內容　提嚴正交涉

美國總統拜登（Joe Biden）12月22日簽署2024年度《國防授權法案》（NDAA），內容包括把中國大陸、香港、澳門3地視作「海外敵對勢力」。中國外交部26日回應指，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的國防授權法案，中方向美方嚴正交涉。



中國外交部發言人毛寧指，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的2024財政年度國防授權法案，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

她指法案干涉中國內政，鼓噪美對台軍事支持，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方敦促美方切實將美領導人不支持「台獨」的承諾落到實處，停止操弄台灣問題，停止危害台海和平穩定。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她又批評法案渲染中國威脅，打壓中國企業，限制中美正常經貿往來和人文交流，不符合任何一方利益，稱美方應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，為中美經貿等各領域合作創造良好環境。

毛寧稱「我們敦促美方同中方相向而行，落實好中美元首舊金山（即三藩市）會晤達成的重要成果和共識，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。」