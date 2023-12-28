最高檢：嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪

中共中央金融工作會議日前提出全面加強金融監管，最高人民檢察院28日發布文件，圍繞全面加強監管、防範化解風險，強調將加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，以精準有力的刑事追訴懲治、震懾與預防金融犯罪。



內媒《財聯社》28日報道，最高人民檢察院發布《關於充分發揮檢察職能作用 依法服務保障金融高質量發展的意見》。《意見》圍繞全面加強監管、防範化解風險這個重點，立足檢察職責提出了刑事、民事、行政、公益訴訟檢察的履職重點。

最高人民檢察院28日發布文件，強調將加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪。（資料圖片）

在刑事檢察方面，重點是加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗犯罪，以精準有力的刑事追訴懲治金融犯罪、震懾金融犯罪、預防金融犯罪。

中共中央金融工作會議日前提出全面加強金融監管。國家金融監督管理總局資管司27日首次發文表示，將重點把握好「三對關係」，堅決築牢金融資管安全防線。具體而言，一是把握好權力和責任的關係；二是把握好效率和穩定的關係；三是把握好預防和處置的關係。