內地研製全球首台巡天望遠鏡「夢飛」　首幀天體彩色紀錄片亮相

世界首台大視場巡天望遠鏡「夢飛」首幀天體彩色紀錄片亮相。《新華社》28日報道，由雲南大學中國西南天文研究所提出並主持研製的「多通道測光巡天望遠鏡（夢飛）」，已於21日首次獲得藍黃紅三通道同時出光的天體圖像。望遠鏡研製團隊27日在雲南大學呈貢校區發布該望遠鏡拍攝的首幀真彩色天圖。



據雲南大學中國西南天文研究所所長劉曉為教授介紹，雲南大學中國西南天文研究所研製的夢飛巡天望遠鏡，是世界首台大視場、多通道高精度成像巡天望遠鏡，視場直徑2度，配備3台超大靶面、總圖元高達10億的拼接大靶面電子耦合探測器相機，可同時在3個波段拍攝天體圖像，提供天體超高精度測光及顏色資訊，錄製宇宙天體運動和變化的彩色紀錄片。

「迄今為止，所有國內外的大視場巡天計劃均只能在同一時間對觀測天區進行單一波段成像，無法獲取天體的即時顏色資訊。」劉曉為說道。巡天是天文學研究的起點，是發現和探索新天體、新現象，深入研究各類天體性質及其形成和演化的基礎和前提。而開展變源、暫現源研究的瓶頸在於獲取高精度的即時顏色資訊以對其各類候選體進行快速分類與證認。

劉曉為進一步說明，夢飛巡天望遠鏡能獲取高精度即時顏色資訊，將對提高變源、暫現源證認分類的可靠性和效率發揮重要作用。

據悉，該望遠鏡專案於2018年1月通過專家評審並正式立項，其主體由南京天文光學技術研究所負責研製，2021年6月與雲南天文台合作，完成麗江高美古台址建設。今年12月21日首次實現藍黃紅三通道同時出光。