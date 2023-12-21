新疆現罕見「寒夜燈柱」絕美如科幻電影　中央氣象局解釋形成原因

新疆哈巴河縣17日晚間出現絕美罕見的自然現象「寒夜燈柱」。



多道白光豎立在夜空中的景色，令多數網友直呼：「太美了，根本是大自然的科幻大片！」

點圖放大新疆哈巴河縣寒夜燈柱奇景：

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據《人民日報》報道，12月17日，新疆哈巴河縣現寒夜燈柱現象。夜色中一束光柱根根豎立直衝天空，如科幻大片。

中央氣象局解釋：「其實『寒夜燈柱』是一種冰暈現象，是大氣中冰晶或雪花反射燈光所形成的光柱虛像，它的形成需要滿足一定的氣象條件，近地層空中溫度要夠低，濕度要夠大，風力要靜風。」

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相關貼文照片吸引破千人轉發，不少網友對如此夢幻的景色紛紛感到驚艷：

「好像電影《流浪地球》裡行星引擎啊」

「難得一見的科幻大片，不得不感嘆大自然的神奇」

「大片既視感，好壯觀」

「寒冬裡的饋贈」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】