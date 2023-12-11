中國再發十份通緝令涉三大家族頭目　緬北電詐到了最後崩潰的時候

不得不說，緬北這一招，中國幹得漂亮。

幹淨利落，雷霆出擊，結果又如風捲殘雲。

我指的是我警方最新的行動。

在通緝緬北電詐明家四頭目後，12月10日，我公安機關又連發10份通緝令，跨國通緝以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的緬北3個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團。

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此前被通緝的明家四人，頭目明學昌畏罪已自殺身亡，明國平、明菊蘭、明珍珍3人移交我公安機關。

最新通緝的這10人，毫無疑問，最終也將落入法網，有的不排除循明學昌自殺的末路，有的肯定也會很快移交我公安機關。

真是大快人心事！

我總覺得，這10份通緝令，是緬北局勢發展的必然結果，更是中國打擊緬北電詐的又一個里程碑意義的大事。

具體來講。

第一，電詐中國人，就在劫難逃。

如果說，當初通緝明家4頭目，人們多少還有點疑慮，畢竟，明學昌並非普通人，還算是「果敢的老領導」。

但結果呢？

摧枯拉朽的結果，表明中方是認真的，緬方也是認帳的。

緬北電詐重要頭目明學昌。（微信公眾號＠樞密院十號）

最新的這10份通緝令中，第一份就是通緝白所成。白所成是什麼人？

看通緝令，他曾擔任果敢自治區主席，是當地的一把手，也是緬北「四大家族」中的第一大家族掌門人。

呼風喚雨的一把手又怎麼樣？

中方警方該通緝就通緝，該出手就出手。

因為這些人，不僅僅騙了中國人的錢，還可能沾了中國人的血。

新加坡《聯合早報》此前在報道中國警方通緝時，就特別提到，「網上流傳的消息稱，緬甸北部毗鄰中國的果敢地區，10月20日發生多人被槍殺、活埋的事件，地點為位於果敢首府老街、由明學昌家族控制的臥虎山莊園區。」

我看到，有一些網友，甚至將這次事件，比作另一個「湄公河慘案」。

明學昌如此，白所成等人，何嘗不是如此？

在最新的中國通緝令中，中方公安機關就說：「在公安機關嚴打高壓態勢下，（這些人）仍不收斂、不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。」

緬北成了犯罪天堂，但這樣的天堂，人神共憤。等待這些人的，將是中國法律的嚴懲。

白所成74歲壽宴現場。（果敢大眾網）

第二，緬甸各方，知道後果的嚴重性。

所以，當初中國溫州警方的通緝令一發佈，不管是什麼心態，緬北官方立刻採取行動，抓捕明學昌等人。

為什麼？

不抓捕就是包庇，他們知道後果的嚴重。

請注意，這是緬北的官方。

因為形勢不等人。在另一方，同盟軍三兄弟，還在發起進攻，按照新華社此前的報道，緬甸北部多個政府控制區遭到襲擊，政府軍節節敗退。

社交媒體顯示，同盟軍三兄弟，打出的口號就是：打擊電信詐騙，拯救被困同胞……

這就是震懾！

打擊電詐，不僅僅是中國的決心，也成了緬甸各方的行動。

不需要中國直接出手，肯定也有出手的人。

形勢正在起變化，事態已到了關鍵點，最後，三點個人的感慨吧。

1，中國就是要用好威懾的力量。

請注意：威懾。

畢竟，緬甸不是國內，我們要尊重緬甸主權。但司法通緝、政治攻勢、經濟獎勵，還有群眾路線，我們恩威並施，就可以做成很多事情。

對這次通緝，我們就看到，這是中國多個地方的公安機關，發佈跨國通緝令，最高還獎勵50萬人民幣。我相信，過去猖獗不可一世的緬北電詐團夥，現在正如熱鍋上團團轉的螞蟻。

主動投案，爭取寬大處理，才是他們最現實的選擇。

2，我們更要反思電詐產生的土壤。

緬方要反思，我們也要反思，深刻的反思。

為什麼這麼一塊緊鄰中國的地方，成了電詐的天堂；為什麼這麼多緬甸華人頭目，成了電詐的操縱者和保護傘。

看被通緝的這些人，比如白所成，還是當地主要官員。當官魚肉鄉里，不僅騙中國老百姓的錢，還沾了中國人的血。真是無法無天。

緬北總體不富。好好發展經濟，像中國一樣努力富起來，不好嗎？

緬北果敢四大家族成員魏清濤、劉正琦、畢會軍三人共同錄製懺悔影片，要求家人盡快釋放電信詐騙園區內的中國人，否則中國政府會讓他們血債血償。左起畢會軍、魏清濤、劉正琦。（影片截圖）

3，緬北電詐，已到了最後崩潰的時候。

10份通緝令後，我們就等著看結果吧。

不排除有在頑抗中被殺獲自殺的，更不排除乖乖繳械投降，最後移交我公安機關的。

這是一個重要里程碑。毫無疑問，緬北電詐，到了最後崩潰的時候。

當然，冰凍三尺非一日之寒，徹底根絕電詐，還需要艱苦的努力，也不排除，在某個隱秘的角落，又死灰復燃。

但這種大規模無法無天的狀況，這種欺詐中國老百姓的事情，絕對不能繼續了。

緬北不行，其他地方也不行。

最後，還是要說一句，只要我們下決心，我們有什麼辦不成？你看他起高樓，你看他宴賓客，你看他樓塌了。

這個世界，人在做天在看，出來混，總是要還的，遲早而已。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。「牛彈琴」是由《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號。

