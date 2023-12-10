中國公安再度公開通緝10名緬北電騙犯罪集團頭目　最高懸賞50萬元

《央視新聞》報道，針對當前緬北涉中國境內電信網絡詐騙犯罪嚴峻態勢，中國公安機關先後對多名電騙重要頭目公開通緝。今年11月，中國公安對緬北以明學昌為首的家族犯罪集團頭目公開懸賞通緝，最終首犯明學昌畏罪自殺，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被緝拿歸案，公安機關正徹查犯罪事實，予以嚴懲。



今日（10日），中國公安部再次發佈公開懸賞通緝令，通緝嫌犯包括以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，共10人。



報道稱，長期以來，緬北果敢自治區多個家族犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，針對中國公民實施電信網絡詐騙犯罪活動，公開武裝護詐，危害極其嚴重。

近日，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大。在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。

為依法嚴厲打擊緬北涉華電信網絡詐騙犯罪，切實維護人民群眾生命財產安全和合法權益，遼寧省大連市公安局決定對白所成、白應蒼（又名李雲晨）、白應蘭（又名李夢娜）進行公開懸賞通緝；福建省泉州市公安局決定對魏懷仁、魏榕（又名陳榕）、魏青松（又名楊松）進行公開懸賞通緝；福建省龍巖市公安局決定對劉正祥、劉積光（又名李華光）、劉正茂進行公開懸賞通緝；重慶市公安局決定對徐老發（又名徐發啟）進行公開懸賞通緝。

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公安機關敦促犯罪嫌疑人白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等10人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。

此前據相關介紹，果敢的四大家族由「白家」、「魏家」以及兩個「劉家」組成。據報道，四大家族加之新勢力家族「明家」等構建了複雜且完備的社會系統，擁有自己的武裝勢力，在當地政治、軍事、經濟上佔據重要位置，形成了黃、賭、毒、詐產業體系鏈。