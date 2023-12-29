內地發布今年首個大霧紅色預警　屬最高級別　網民：恐怖氛圍拉滿

中央氣象台今早（29日）發布今年首個最高級別的大霧紅色預警。華北、黃淮一帶秋冬季以來最強霧和霾天氣的影響逐漸顯現，有些地方還有霧和霾混雜，能見度轉差。有網民直呼，「恐怖氛圍拉滿」。



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中央氣象台發布的預警信息顯示，受高濕以及持續不利的大氣擴散條件共同影響，預計29日早晨至上午，河北東南部、山東大部、河南東部、安徽中北部、江蘇、上海、浙江北部、重慶西部等地的部分地區有大霧。

其中，河北東南部、山東中西部、安徽北部、江蘇北部和東部、上海南部等地的部分地區有能見度低於200米的強濃霧，河北東南部、山東中西部、江蘇北部和東南部、安徽北部等地的部分地區有能見度低於50米的特強濃霧。

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中國天氣網氣象分析師分析，本輪大霧天氣影響範圍大、強度強、起霧時間早、持續時間長、消散慢。大氣層結比較穩定、近地面濕度較大、風力小，這樣的氣象條件有利於大霧天氣出現並持續。其中山東、江蘇因為有海上水汽增濕，再加上穩定的大氣條件，霧氣更重。

中央氣象台預計，29日至30日，華北中南部、黃淮中西部、汾渭平原、江漢、四川盆地等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾，其中，天津、河北中南部、山東西部、河南北部等地有重度霾。30日傍晚開始，上述地區霧和霾天氣將自北向南逐漸減弱消散。