全國政協新年茶話會｜習近平：2024年堅持「穩中求進」工作總基調

中國人民政治協商會議全國委員會12月29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，共迎2024年元旦。



《新華社》29日消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。習近平強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。「我們要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，畫好強國建設、民族復興的最大同心圓，以團結凝聚力量，以奮鬥鑄就偉業，共同譜寫中國式現代化的壯美華章。」

習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支援中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福！

習近平在全國政協新年茶話會上強調，2024年是新中國成立75周年，要堅持穩中求進工作總基調，把「穩中求進、以進促穩、先立後破」的要求貫穿各項工作之中。（Reuters）

習近平點名，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年。一年來，我們堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，堅決克服內外困難，頑強拼搏、勇毅前行，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標：包含經濟總量預計超過人民幣126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體穩定，科技創新實現新突破，新質生產力加快形成，新一輪黨和國家機構改革基本完成，高水準對外開放持續擴大，抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，居民收入增長快於經濟增長等。

針對港澳與對台工作，習近平指出，將繼續加強港澳工作，反「獨」促統堅決有力。

另就中國特色大國外交，習近平指示扎實推進，繼續改善中國發展的外部環境。

習近平表示，人民政協一年來認真貫徹落實中共中央決策部署，充分發揮專門協商機構作用，聚焦中心工作深入開展調查研究、協商議政、民主監督，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

習近平強調，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要堅持穩中求進工作總基調，把「穩中求進、以進促穩、先立後破」的要求貫穿各項工作之中，努力在構建新發展格局、推動高品質發展、全面深化改革開放、實現高水準科技自立自強、全面推進鄉村振興等方面取得更大進展，鞏固和增強經濟回升向好態勢，增進民生福祉，保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。

習近平指出，明年也是人民政協成立75周年。要發揚優良傳統，牢記政治責任，緊緊圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，不斷開創新時代政協工作的新局面。