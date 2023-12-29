習近平期勉駐外使節：打造一支對黨忠誠、敢鬥善鬥的外交鐵軍

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平29日在北京人民大會堂接見參加2023年度駐外使節工作會議的全體使節並發表重要講話。習近平充分肯定新時代以來外交工作取得的重大成就，要求使節們深入學習貫徹黨的二十大精神和中央外事工作會議精神，深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想特別是外交思想，正確認識新時代新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，高舉構建人類命運共同體旗幟，不斷開創中國特色大國外交工作新局面。



《新華社》29日消息，習近平在會議上強調，黨的二十大對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出戰略部署，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。要堅持黨中央集中統一領導，弘揚新時代中國外交寶貴經驗，增強凝聚力，發揮戰鬥力，戰勝一切艱難險阻，贏得新的更大勝利。

習近平指出，甫召開的中央外事工作會議分析了當前和今後一個時期的國際形勢和外部環境，明確對外工作目標方向、指導原則、戰略部署、基本任務。

首先，要牢記初心使命，做對黨忠誠的篤行者。忠於黨、忠於國家、忠於人民，是外交戰線的光榮傳統。習近平期勉駐外使節要用黨的創新理論武裝思想，深刻領會黨和國家最高利益之所在，執行好黨中央對外方針政策。

中共總書記習近平2012年上台後，在外交戰略上開始走「積極有為」路線。（Reuters）

其次，要強化擔當作為，做奮勇開拓的創業者。既要學懂弄通做實新時代中國特色社會主義外交思想，也要用國際化語言和方式講好中國故事，讓世界更好認識新時代的中國。

第三，要敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者。習近平向駐外使節表示，要增強信心和底氣，保持戰略清醒，樹牢底線思維，「用好統一戰線這個法寶」；要善用多邊機制和規則，廣泛爭取國際社會理解和支持。

第四，習近平堅持自我革命，示意駐外使節做全面從嚴治黨的推進者。習近平認為，「好的隊伍是練出來、管出來的」，要求使節要切實履行管黨治黨主體責任，把紀律規矩挺在前面，方能打造一支對黨忠誠、勇於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的外交鐵軍。

圖為2022年7月24日，中國國務委員兼外長王毅在北京出席中共總書記習近平外交思想學習座談會。（中國外交部）

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外交部部長王毅參加接見。王毅在2023年度駐外使節工作會議上講話，要求深入學習領會習近平總書記重要講話和中央外事工作會議精神，深刻領悟習近平外交思想的重大理論創新和深遠時代意義，以習近平外交思想為指引，攻堅克難、銳意進取，不斷開創新時代中國特色大國外交新局面。