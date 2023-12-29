致國有資產損失逾56億元　江蘇貪官獲刑14年半

江蘇省南通市原副市長陳曉東，涉濫用職權、受賄、洗錢多罪，更釀致國有資產損失超過56億元人民幣。周四（28日），江蘇省常州市中級人民法院對案件進行一審公開宣判，決定對陳曉東執行有期徒刑十四年半，併處罰金130萬元人民幣。



江蘇省南通市原副市長陳曉東。（網上圖片）

法院經審理查明，2015年至2018年，陳曉東在擔任如臯市委副書記、市長、市委書記期間濫用職權，造成國有資產損失56億多元。

2011年至2021年，陳曉東利用擔任如臯市委副書記、市長、市委書記、南通市副市長等職務上的便利，為他人在項目用地審批、土地出讓金減免、工程項目承攬等事項上提供幫助，收受他人所送財物折合人民幣1274多萬元及境外關聯公司優先股150萬股。2021年3月1日，陳曉東安排親屬將受賄款120萬元存入銀行賬戶，用於在上海購置房產。

法院認為，陳曉東的行為構成濫用職權罪、受賄罪、洗錢罪。鑑於到案後能如實供述受賄、濫用職權犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的洗錢犯罪事實，認罪認罰，積極退贓，可以從輕或減輕處罰。

故對陳曉東以濫用職權罪，判處有期徒刑六年半，以受賄罪判處有期徒刑十一年，併處罰金120萬元人民幣，以洗錢罪判處有期徒刑一年半，併處罰金10萬元人民幣，決定執行有期徒刑十四年半，併處罰金130萬元人民幣。