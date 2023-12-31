跨年夜｜霧霾嚴重　內地多地不放煙花　上海迪士尼：或無煙花效果

內地多地近幾天被霧霾壟罩，受空氣污染等影響，全國多地跨年煙花表演宣布臨時取消。上海迪士尼今日（31日）也宣布，今晚的「點亮新一年」特別夜間演出將有可能不包含煙花效果。



除了上海迪士尼外，湖南長沙世界之窗景區也宣布，由於近期長沙市空氣污染嚴重，為了進一步控制污染物排放，最大限度降低污染程度，保障市民健康，長沙世界之窗的跨年煙花活動取消。

同樣在湖南，因環保原因，原定於12月30、31日洞庭漁火季主舞台煙花取消燃放。

江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區則表示，接獲官方關於污染天氣黃色預警升級為橙色預警的通知，園區將取消跨年煙花秀。安徽淮北朔西湖景區也宣布跨年焰火秀因霧霾天氣緊急取消。

此外，山東東平湖文旅集團稱，由於天氣原因，大宋不夜城的跨年煙花秀取消。

上海空氣重度污染，圖為12月31日下午4時的上海陸家嘴。（上海市空氣質量實時發佈平台）

內地多地近幾天被霧霾壟罩，華北、黃淮、江南、西南地區出現大範圍霧和霾。中央氣象台12月31日早上6時發布大霧橙色預警：預計12月31日早晨至上午，河北中南部、河南北部、山東西部、江蘇北部、安徽北部和南部、福建西北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地、廣東西部等地的部分地區有大霧，其中，河北中南部、河南北部、山東西部、湖北中東部、湖南北部、四川盆地等地有能見度低於200米的強濃霧，部分地區有能見度低於50米的特強濃霧。

上海已經發布空氣重污染黃色預警，據上海市空氣質量實時發佈平台監測，12月31日下午3時，上海市實時空氣質量指數為215，重度污染，首要污染物為PM2.5，建議兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內，停止戶外運動，一般人群減少戶外運動。