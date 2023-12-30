元旦假期首日內地跨省遊佔比55%　香港為最熱門跨年境外目的地

今日（30日）是元旦假期首日，內地旅遊出行也迎來今冬最熱時段。出境遊方面，攜程數據顯示，在今年跨年夜熱門境外目的地中，香港排名第一。



攜程數據顯示，即使只有3天的小長假，願意出遠門的仍佔多數，元旦假期首日，跨省遊訂單佔比達55%。今年跨年夜熱門目的地，前十為上海、北京、廣州、南京、杭州、成都、重慶、深圳、武漢、天津。在首日出發訂單中，每5個訂單就有一個屬親子家庭，而首日民宿、冰雪遊訂單同比增長分別達到132%、170%。主題樂園、博物館、動植物園、滑雪場則是最受歡迎的元旦打卡點，其中，哈爾濱冰雪大世界不但登上了冰雪類景點的榜首，更躋身元旦首日全國熱門景點前三位。

在出境遊方面，根據國家移民管理局估算，元旦期間全國口岸日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長逾5倍，為2019年同期的90%。攜程數據顯示，今年跨年夜熱門境外目的地，由香港排名第一，之後依次為日本、泰國、韓國、澳門、馬來西亞、新加坡、美國、澳洲、英國。作為元旦最熱跨年境外目的地，香港早前已宣布舉辦最大規模跨年倒數煙花匯演。

香港為最熱門跨年境外目的地。（香港01資料圖片）

另一方面，途牛數據顯示，假期首日用戶出遊人次同比增長253%。出境遊方面，港澳地區是用戶更為青睞的選擇，「新馬泰」海島遊、日本溫泉遊、新西蘭避寒遊以及北歐的冰雪遊和極光遊也是熱門之選。

據國鐵集團介紹，元旦小長假鐵路運輸於周五（29日）啟動，為期5天，其中假期首日為客流最高峰，預計發送旅客1500萬人次，客流量較去年元旦假期首日增長三倍，對比2020年元旦假期首日則增長近六成。此外，據中國民航局消息，元旦假期全國航班量預計將達4.9萬班，同比增長約85.5%，較疫情前的2019年則同比增長約2.7%。