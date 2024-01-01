新年2024｜天安門元旦升旗儀式　7.3萬民眾齊聚祝賀祖國繁榮昌盛

2024年首日，迎著清晨第一縷陽光，北京天安門廣場舉行元旦升旗儀式，7.3萬人齊聚共同見證五星紅旗升起的莊嚴時刻。



據《北京日報》報道，早上天還沒亮，天安門廣場上已聚集了大量來自全國各地的民眾，大家手持小紅旗翹首以待。僅管今日（1日）清晨北京氣溫低至零下7°C，民眾仍難掩熱情，人群中不斷傳出《北京歡迎你》等自發合唱的歌聲。

從天津趕來的王女士帶著7歲的孩子說，這是她們第一次來到天安門廣場觀看升旗儀式，「孩子非常喜歡天安門，我覺得也是很好的愛國主義教育。」還有從浙江來的葉元青阿姨表示，希望能感受一下新年氣氛，「希望我們的國家繁榮昌盛！」

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7點33分，解放軍軍樂團禮號手在城樓吹響升旗號角，伴隨號角聲，三軍儀仗隊護旗編隊邁着鏗鏘有力的步伐走過城樓中央、金水橋，禮兵肅立在兩側。

7時36分，護旗編隊解放軍高喊口令「向國旗敬禮！」，禮號手奏響《義勇軍進行曲》。迎着新年的曙光，升旗手高高揚起國旗，在國歌聲中將國旗緩緩升起。當國旗升至頂端時，天安門廣場萬隻和平鴿齊飛，現場群眾爆發出陣陣歡呼，祝福「新年快樂！」「祖國繁榮昌盛」「福暖四季，順遂安康」。